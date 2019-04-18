18.04.2019

Анатолий Артамонов обещал помочь с открытием детского сада в Балабанове



Детский сад на улице Ворошилова в Балабанове был построен два года назад, однако до сих пор в нем не слышны детские голоса. Причина тому, что современное здание дошкольного учреждения, столь необходимого самому густонаселенному городу, до сих пор не работает, кроется в межведомственных отношениях.

Поскольку объект был построен на средства Министерства обороны, администрация Боровского района не может распоряжаться им до тех пор, пока не станет собственником строения и земельного участка под ним. Решение именно этого вопроса затянулось на долгие два года. 

Несмотря на то что глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ ранее заявлял, что процесс перешел в завершающую стадию и летом текущего года ДДУ на ул. Ворошилова заработает в полную мощь, жители решили отправиться с этим же вопросом к губернатору области Анатолию АРТАМОНОВУ.

На личном приеме, состоявшемся 15 апреля, глава региона подтвердил: в июле 2019 года будет завершена процедура передачи объекта из федеральной в муниципальную собственность, а руководство области окажет необходимую помощь, чтобы окончательно решить данный вопрос.

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