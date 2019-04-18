По кирпичику

Районных чиновников озадачила проблема с вывозом строительного мусора.



В прошлом номере «Недели» мы рассказывали о контейнерной площадке на улице Степана Разина в Боровске, откуда уже несколько недель не вывозят строительный мусор. Как оказалось, в районе этот случай далеко не единственный, однако действительно работающего алгоритма, с помощью которого жильцы или местные власти могут избавиться от скопившихся отходов, попросту нет.

А потому вывоз кусков панелей и кирпичей становится прямой обязанностью самих боровчан, затеявших стройку или ремонт.

ЛЮБОЙ КАПРИЗ ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ

Переход на новую систему обращения с отходами произошел еще в январе, а к действующей схеме до сих пор остается немало вопросов. При этом складывается впечатление, что ответить на них не всегда способны не только рядовые боровчане, но и сами чиновники.

Так, ставший камнем преткновения строительный мусор действительно не входит в сферу ответственности экологического оператора, который тем не менее обязан забирать прочий крупногабарит в виде мебели или бытовой техники.

Разделение, мягко говоря, странное, поскольку теперь граждане платят за эту услугу не с человека, а с квадратного метра, который периодически подлежит ремонту. Но главный вопрос остается без ответа - куда же в итоге девать отходы, если вдруг затеешь переделку? И что делать с теми, что уже скопились на контейнерных площадках?

- Ситуация такая, что человек, который выбрасывает строительные отходы, должен самостоятельно заказать контейнер под них. Иными словами, должен быть заключен договор на транспортировку и утилизацию мусора. Выполнить эту работу может «КРЭО» или любая другая организация, располагающая необходимыми разрешениями и оборудованием, но производится они будут именно за счет жильца, которому принадлежат отходы, - пояснил заместитель главы районной администрации по вопросам ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ.

С одной стороны, этот подход можно назвать справедливым, ведь в таком случае соседи не платят за того человека, который делает ремонт. Но на деле возникает главный вопрос - а кто будет осуществлять контроль? Что помешает просто взять свой мусор и вывалить его в общую кучу, как это произошло на улице Степана Разина в Боровске? Ведь в таком случае установить виновных практически невозможно. Помочь могут разве что сами соседи, сделав фотографии или просто сообщив, кто именно побросал свои опилки да кирпичи в общий контейнер. Но здесь мы по-прежнему сталкиваемся с тем парадоксом, что люди хотят порядка, но не прикладывают для этого никаких усилий, ведь каждый знает, что «сдавать» своего соседа как-то не по-товарищески. Зато лежащий неделю мусор вызывает у них возмущение и нелицеприятные слова в адрес чиновников.

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

При этом уборка накопившегося хлама у местных властей займет немало времени и средств. Как отметил мэр Боровска Михаил КЛИМОВ, процедура достаточно сложная и многоуровневая.

- Что касается улицы Степана Разина, то здесь нужно понимать, что убирать мусор автоматически мы не будем, ведь это нецелевое расходование средств. Сначала мы вынуждены провести административное расследование, чтобы установить того, кто вывалил эти отходы. Если виновный найдется, то мы обяжем его убрать за собой, после уплаты штрафа, само собой. В противном же случае обязанность вывозить мусор ляжет на город. В интересах самих жителей помочь нам в этой работе, поскольку с момента начала расследования и до его окончания пройдет немало времени, а мусор продолжит лежать там, где его и бросили, - рассказал Михаил Павлович.

В ответ на это глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ предложил внести корректировку в озвученную схему и поменять местами некоторые ее аспекты.

- Я считаю, что для того чтобы люди не лицезрели засилье свалок по всему району, ведь проблема эта не только Боровска, нужно немного изменить подход. Давайте убирать сразу на месте, но при этом фиксировать объемы, и после того как проведем поиски виновного, заставим его оплачивать расходы в соответствии с запротоколированными данными. Ведь мы с вами знаем, как это работает - где брошена одна бумажка, завтра появятся еще пять и так далее. И наша с вами задача - этого не допустить, - высказался Николай Александрович.

Что же касается тех боровчан, которые готовы следовать букве закона, но из-за незнания могут совершить ошибки, было решено создать специальную памятку, в которой будет четко прописано, какой мусор входит в установленный тариф, а с каким придется разбираться самостоятельно и за свой счет. Распространять этот документ планируют не только через газеты и интернет, но и с помощью управляющих компаний, чтобы те расклеили их в каждом подъезде. Кроме того, не исключено, что эта информация может появиться и на обороте платежки «КРЭО».

Впрочем, как и было сказано, это касается только законопослушных граждан. А что до тех, кому попросту плевать на установленные правила и требования, то вопрос по-прежнему остается открытым.

Намерения местных властей «найти и покарать» мало кого пугают, поскольку, как показывает практика, даже сброс мусора целыми самосвалами зачастую так и остается нераскрытым, а значит, чиновникам предстоит придумать совершенно новый подход, иначе Боровский район неизбежно начнет зарастать строительными отходами.

Степан ФЕДОРОВ

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