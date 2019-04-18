Водоканал заменит проблемную трубу в Ермолине

На прошлой неделе большое внимание к себе привлекла очередная авария в Ермолине. Почти месяц под заборами у горожан стояло настоящее озеро из сточных вод, пока сотрудники «Калугаоблводоканала» пытались устранить источник утечки, попутно сливая канализационные стоки в Протву.

Сейчас представители организации объявили об окончании ремонтных работ и пообещали ермолинцам переложить проблемный участок коллектора, только вот уставшие от постоянных ЧП жители, кажется, больше не хотят верить калужскому монополисту.

КОНЦЫ В ВОДУ

Как показывает статистика, экологические проблемы, связанные с авариями, утечками и прочими бедами, случаются в Ермолине чуть ли не раз в три месяца. Подобная закономерность успела порядком надоесть горожанам, а потому с каждым новым происшествием желания верить ответственным за их беды лицам остается все меньше.

На еженедельной районной планерке представитель «Калугаоблводоканала», которым в этот раз почему-то оказался не отвечающий за весь участок Николай ПРОКУРАТОВ, а курирующий сети города Балабанова Игорь ЛЕБЕДА, доложил, что авария на улице Кооперативной в Ермолине полностью устранена.

- Сейчас канализация работает в штатном режиме, сливная труба в Протву демонтирована. В ближайших планах у нас переложить проблемный участок. Под замену пойдет порядка километра труб, думаем, что должны уложиться в один месяц, - отрапортовал Игорь Леонидович.

И если районных чиновников подобный ответ и устроил, то вот в соцсетях жители продолжают активно негодовать из-за отношения «Калугаоблводоканала» к проблеме и наплевательским методам ее решения. Особенно возмутил пользователей нанесенный экологии вред, после того как канализационные стоки беззастенчиво направили прямиком в Протву. А на заверения Прокуратова, что трубу демонтировали еще 14-го апреля, горожане иронично ответили скриншотами, где тот же Николай Владимирович предлагает оставить ее на случай новых аварий.

Более-менее успокоить ермолинцев удалось только после подтверждения информации региональным министерством строительства и ЖКХ.

- Канализационно-насосная станция и напорные сети в настоящее время работают в штатном режиме. Предметы, создавшие засор, прошли напорные трубопроводы и вышли на приемные решетки. Сливной трубопровод демонтирован, - заявил представитель ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

НУЛЕВОЙ ПРОГРЕСС

Как бы то ни было, на фоне очередного кризиса боровчане вспомнили и о прочих уже, казалось бы, забытых бедах Ермолина. В частности, снова была поднята тема с загрязненным источником в Русинове, но новых данных по этой проблеме у чиновников по-прежнему нет.

- Мы не можем ничего сказать. Данных исследований, для которых Роспотребнадзор отбирал образцы, нам пока не присылали, поэтому запрет на использование воды остается в силе, - пояснил глава администрации поселения Евгений ГУРОВ.

В сухом же остатке получается, что все проблемы Ермолина на сегодняшний день остаются не решены, причем происходит это не из-за бездействия местных властей, а потому что их решение просто не входит в их компетенцию. За канализацию отвечает калужский монополист, стоящий на ОПХ «аромат» отходов нужно обсуждать с руководством ворсинской особой экономической зоны, а анализы зараженной воды в источнике проводит Роспотребнадзор.

Для всех этих ведомств и организаций Ермолино - просто еще одна точка на карте, к которой у них нет абсолютно никакой привязанности. Но хотелось бы напомнить ответственным лицам, которые явно не торопятся решать скопившиеся в поселении проблемы, что здесь живут люди, которые тоже заслуживают комфортных условий и человеческого отношения.

Степан ФЕДОРОВ

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