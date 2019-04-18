Антона Масняка поставили в пример за цыганскую деревню

Уже совсем скоро в Боровском районе начнется пожароопасный сезон, а значит, всем поселениям не мешало бы уделить внимание готовности своих поселений к тушению пожаров.

Хороший пример для всех соседей подали в администрации совхоза Боровский, где чиновники потратили немало сил, чтобы привести в порядок пожарный пруд в деревне Мишково, которая давно считается проблемной точкой среди сотрудников МЧС.

То, что в деревне Мишково пришло время больших перемен, замечаешь, еще только въезжая в населенный пункт. В прошлом году местные жители проявляли большую активность и буквально завалили главу местной администрации Антона МАСНЯКА различными жалобами и предложениями.

Антон Александрович в ответ проявил завидную выдержку, пообещав, что ни одна из просьб не останется без внимания, но учитывая финансовые возможности поселения, воплощения некоторых придется подождать хотя бы до следующего года. Слово свое Масняк сдержал, и сегодня в Мишково можно увидеть строительную технику и аккуратно сложенные штабеля тротуарной плитки. Давняя мечта местных жителей о полноценной пешеходной дорожке уже очень скоро станет реальностью.

Кроме того, большое внимание чиновники уделили безопасности поселения. Проводимая сотрудниками МЧС проверка в прошлом году выявила здесь ряд нарушений, которые потенциально могли стать причиной пожара. Были и заросли травы, и проблемы с проводкой, да и самострои в цыганском поселке язык не повернется назвать безопасными. К тому же задуматься над готовностью населенного пункта к борьбе с огнем заставляет его расположение.

Мишково находится на стыке сразу трех муниципальных образований, и случаи, когда различные ведомства и службы не могли определиться, кому из них нужно выезжать на конкретный участок, уже бывали.

Все это можно назвать причиной того, что администрация большое внимание уделила состоянию пожарного пруда, не пожалев сил и средств на то, чтобы привести его в порядок.

- Мы провели большую чистку водоема, при этом основное внимание уделили именно окружающей его территории. Избавились от травы, камней и проследили, чтобы у пожарной бригады или нашей добровольной пожарной команды не возникло никаких сложностей с подъездом, - отметил глава администрации совхоза Боровский Антон Масняк.

Проделанную работу по достоинству оценили и сотрудники МЧС, поставившие поселение в пример соседям.

- Хочется отметить, какую большую работу проделал Антон Александрович в Мишково. Ни для кого не секрет, что участок этот достаточно сложный, и этот водоем может сыграть большую роль в тушении пожара. Сделаны подъезды, приведен в порядок сам объект, и мы надеемся, что остальные главы также хотя бы по чуть-чуть, но будут заниматься этой работой в своих поселениях, - отметил начальник отдела надзорной деятельности МЧС России по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ.

В целом же хотелось бы верить, что Мишково станет не единственным положительным примером в районе. Как показал недавний пожар в Шемякино, порой недостаточно выкопать пожарный пруд - еще нужно следить за тем, чтобы он был доступен для спасателей в течение всего года.

До начала пожароопасного периода остается все меньше времени, а потому местным властям следовало бы поторопиться с проведением этой работы, чтобы потом не пришлось в авральном режиме искать цистерны и бочки для ликвидации очередного возгорания.

Степан ФЕДОРОВ

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