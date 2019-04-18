Депутаты предложили узаконить льготы на мусор для инвалидов, стариков и многодетных семей

Информация о том, что в Калуге администрация города ведет переговоры с региональным экологическим оператором по поводу предоставления льгот на услугу утилизации мусора, подтолкнула депутата балабановской городской Городской Думы Светлану ЗАЦАРИННУЮ предложить своим коллегам вступиться за малообеспеченных жителей города, а вместе с ними и всего региона.

В частности, парламентарий предложила направить в Законодательное Собрание Калужской области обращение с просьбой предусмотреть в бюджете предоставление льгот на оплату данной коммунальной услуги одиноким старикам и многодетным семьям.

Отметим, что раннее депутат уже высказывалась против позиции, согласно которой расходы и долги за родителей должны брать на себя их взрослые дети.

- Ситуации в жизни разные, и далеко не все дети не помогают финансово родителям потому, что их так плохо воспитали. У большинства просто нет такой возможности. У них тоже семьи, дети и счета, на которые нужны деньги. К тому же это не прописано на законодательном уровне, а значит, опираться на данную позицию вообще нет смысла.

Идею с льготами коллеги по депутатскому корпусу поддержали, предложив включить в список льготников инвалидов и подключить к продвижению инициативы депутатов Районного Собрания.

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