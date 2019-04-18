18.04.2019

Депутаты предложили узаконить льготы на мусор для инвалидов, стариков и многодетных семей



Информация о том, что в Калуге администрация города ведет переговоры с региональным экологическим оператором по поводу предоставления льгот на услугу утилизации мусора, подтолкнула депутата балабановской городской Городской Думы Светлану ЗАЦАРИННУЮ предложить своим коллегам вступиться за малообеспеченных жителей города, а вместе с ними и всего региона.

В частности, парламентарий предложила направить в Законодательное Собрание Калужской области обращение с просьбой предусмотреть в бюджете  предоставление льгот на оплату данной коммунальной услуги одиноким старикам и многодетным семьям.

Отметим, что раннее депутат уже высказывалась против позиции, согласно которой расходы и долги за родителей должны брать на себя их взрослые дети.

- Ситуации в жизни разные, и далеко не все дети не помогают финансово родителям потому, что их так плохо воспитали. У большинства просто нет такой возможности. У них тоже семьи, дети и счета, на которые нужны деньги. К тому же это не прописано на законодательном уровне, а значит, опираться на данную позицию вообще нет смысла.

Идею с льготами коллеги по депутатскому корпусу поддержали, предложив включить в список льготников инвалидов и подключить к продвижению инициативы депутатов Районного Собрания.

Другие статьи из рубрики «Социалка»

Еще одна очередь

Компенсация не для всех

Землю для многодетных приходится искать

«Это как-то несолидно»

Меры поддержки многодетных семей будут отражены в региональном законе

В ожидании перемен
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2019

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
24
апреля
2019
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление