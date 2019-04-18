Всем миром

Жители Балабанова вышли на массовый субботник.



Всем известно, что один из самых простых и в то же время действенных способов сделать свой город лучше - это принять участие в субботнике. Жители Балабанова не понаслышке знакомы с этой аксиомой, а потому с готовностью откликаются на призывы активистов привести в порядок свой двор или очередное общественное пространство.

В минувшие выходные город буквально захлестнуло волной таких мероприятий, при этом в каждом районе генеральную уборку провели со своей изюминкой, позаботившись, чтобы день выдался не только полезным, но и веселым.

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

Несмотря на то что цель у каждого проводимого субботника всегда одна - убрать скопившийся мусор и навести порядок на отдельно взятом участке, в разных частях Балабанова их провели совершенно по-разному.

На улице Московской местные жители и активисты поставили перед собой задачу привести в надлежащий вид главную детскую площадку микрорайона, играть на которую приходит чуть ли не вся ребятня района.

Идейным вдохновителем и организатором этого мероприятия можно назвать заведующую отделением дневного пребывания центра «Душевный свет» Людмилу СУХАНОВУ, которая предложила не просто организовать генеральную уборку, но и привнести в нее воспитательный момент.

- К нам в центр приходит в гости много школьников, и мы попросили их самих и родителей в этот день выйти и убрать детскую площадку. Очень приятно, что так много ребят поддержали эту идею и так старательно участвуют в общем деле. Я считаю, что любовь к порядку и ответственность нужно воспитывать с малых лет, и этот первый для большинства детей субботник они запомнят надолго. Тем более что они сами приходят сюда играть и, зная о том, как непросто поддерживать чистоту, мусорить никогда не будут, - отметила Людмила Михайловна.

Юные балабановцы действительно взялись за дело с большим энтузиазмом, а как отметили родители, многие с нетерпением ждали первого в своей жизни субботника. Тем более что в конце все добровольные помощники получили от Сухановой сладкие подарки.

Впрочем, не только дети откликнулись на призыв заняться уборкой. Помогать маленьким труженикам пришли и взрослые жители, среди которых был известный в городе предприниматель и меценат Сергей СВИРИДЕНКО.

- Я живу здесь еще с тех пор, когда вся улица Московская состояла из трех домов, и потому мне особенно приятно видеть, как она развивается сегодня. Эта детская площадка - наша гордость, и очень хочется, чтобы здесь было много детей, а не мусора. Поэтому просто не смог остаться в стороне и пришел, чтобы внести свой вклад в чистоту и комфорт нашего района, - поделился Сергей Васильевич.

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

Поддержали настрой соседей и в центре города. Рядом с домом № 10-а по улице Лесной кампания по уборке превратилась в настоящий праздник для всех участников. С самого утра здесь играла бодрящая музыка, а чтобы добровольцев в самый ответственный момент не покинули силы, для них работала полевая кухня, где по традиции готовили вкусную солдатскую кашу.

Кроме того, у всех желающих была возможность поделиться своим видением дальнейшего благоустройства этого участка, оставив записку с предложениями в специальной урне для голосования.

- Идея создать здесь зону отдыха у меня появилась еще пять лет назад, и очень хорошо, что ее поддержала администрация и мои коллеги в представительном органе Балабанова. Теперь есть уверенность, что задумку удастся довести до реализации. Мы уже предварительно обговорили, что при создании проекта сквера с рабочим названием «Семейный» мы учтем интересы жителей всех возрастов. Поэтому здесь появится детская игровая площадка, пространство для активного отдыха и спорта, а также зона «комфорта» с лавочками. Мы обязательно включим предложения наших жителей, чтобы в итоге появился островок безопасного отдыха в центре города, - отметила депутат Городской Думы Светлана ЗАЦАРИННАЯ, поблагодарив всех, кто в этот выходной день не поленился выйти на субботник.

Среди тех, кто в это утро разгребал заросший пустырь, были сотрудники администрации и Городского Дома культуры во главе с его директором Ириной НИКИФОРЕНКО.

- Субботник для нас - дело привычное. Мы всегда с готовностью принимаем участие во всех подобных мероприятиях и как волонтерский отряд, и просто как неравнодушные граждане, которые хотят своими руками сделать город чуточку красивее. Приятно видеть, что такого же мнения придерживается достаточно много балабановцев, и надеюсь, что в будущем наши совместные усилия сделают город чище и красивее, - рассказала Ирина Александровна.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Но самую масштабную борьбу с накопившимся за зиму мусором развернули в микрорайоне Балабаново-1. Будто бы в ответ всем скептикам, заявляющим, что, дескать, военный городок живет сам по себе, местные жители с готовностью откликнулись на приглашение и провели субботник сразу в нескольких местах.

В районе ДК «Ракетчик» на помощь депутату Городской Думы Владимиру ТАРАНУ пришли не только неравнодушные жители, но и военнослужащие. Правда, стоило только появиться журналистам с фотокамерой, все добровольные помощники тут же «попрятались», и общаться с корреспондентами Владимиру Ивановичу пришлось в одиночку.

- Люди у нас стеснительные, а некоторым просто по долгу службы нельзя появляться перед камерой. Тем не менее на нашей работе это никак не сказывается, и мы всеми силами стараемся навести порядок. Так что в том, что территория будет убрана, можно не сомневаться. Хотелось бы, конечно, видеть на таких мероприятиях побольше самих жителей, а не представителей различных организаций и структур, и надеюсь, в будущем это изменится, - поделился своим мнением народный избранник.

А вот организаторам субботника на улице Дзержинского точно нельзя было пожаловаться на недостаток желающих помочь. Активистов собралось столько, что помимо площадки во дворе уборка одновременно шла и возле детского сада, и в лесополосе между внешним забором и соседними домами.

Здесь начинания жителей уже традиционно поддержал глава города Балабаново Сергей СУДАКОВ.

- Я уже не первый год прихожу сюда на субботник. Мы проводим их каждую весну и каждую осень, и приятно видеть, что люди не забрасывают это большое дело и, самое главное, не разочаровываются, а готовы наводить порядок снова и снова, - подчеркнул Сергей Алексеевич.

Также большой вклад внесла управляющая компания «РЭУ-1», директор которой Руслан ЖАДЬКОВ не только работал наравне со всеми остальными участниками, но и предоставил необходимый инвентарь, а также договорился о работе полевой кухни.

- Очень важно задать правильный настрой, чтобы люди не просто трудились, а делали это с удовольствием. Мы всегда уделяем городку большое внимание и стараемся, чтобы каждый житель почувствовал, что его вклад в общее дело не прошел даром, а запомнился надолго, - заявил Руслан Викторович.

В целом же хочется отметить, что балабановцы в очередной раз показали, что субботник может быть не только полезным, но и веселым мероприятием. Хочется верить, что горожане и в дальнейшем будут проявлять такую же активность, а вдохновившись их примером, соседние поселения столь же активно возьмутся за наведение порядка на своих территориях.

Степан ФЕДОРОВ

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