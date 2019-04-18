Больше трех букв

Дух бунтарства присущ моей натуре. Вероятно, по этой причине я с особой симпатией отношусь к людям, позволяющим себе иметь свою точку зрения и оставаться верным ей даже в тех случаях, когда все вокруг объединились вокруг противоположного мнения. Это не скандальность. Это умение быть отличным от серого и общего, а самое главное, честным перед самим собой.

Заговорить на эту тему меня заставила ситуация, которая в очередной раз закрутила в волну пересудов знаменитого боровского художника Владимира ОВЧИННИКОВА. На этот раз он сам выложил пост в социальных сетях, который тут же атаковали противники идеи, которая мне, да и, пожалуй, рядовому боровчанину и гостю города, показалась безобидной и очень милой.

Еще в начале весны Владимир Александрович, прославивший себя и Боровск картинами на домах города, начал свой новый творческий проект «Тоска объявлений». Как тогда позиционировал художник, его порыв был направлен против безликости мест ожидания общественного транспорта и бесконечности неприглядных объявлений, которыми граждане обклеивают стены этих конструкций. Вместо этого хаоса безобразных листков из-под руки мастера вышли ровные строки стихов боровских поэтов.

В начале недели Владимир Овчинников прислал мне сообщение с фотографиями, как говорится, «до» и «после». На одной - остановка со стихами, аккуратно выведенными красной краской. На другой - без них, только с тоской наклеенных объявлений.

Как прокомментировали в администрации Боровска, в городе идет месячник благоустройства, в его рамках проводится и очистка остановочных павильонов. Никакого злого умысла никто не преследовал - обычная весенняя уборка. Может, оно и так, но только сам автор проекта воспринял это иначе, о чем и поделился в соцсетях, получив в ответ порцию мнения «нечего без спроса портить муниципальное имущество».

Имеет ли право быть такая позиция? Конечно, да. У нас вроде как свободное государство и плюрализм мнений. Да и закон оберегает собственность, чьей бы она не была. Вот только мир вокруг нас делают ярким и волнующим вовсе не статьи административного кодекса, а такие вроде бы пустяшные идеи, позволяющие каждому осознать, что на стенах можно читать не только слова из трех букв.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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