Встречают по одежке

Сергей Свириденко очистил въезд в Балабаново от мусора.

Работа по поддержанию порядка на территории поселения является одной из приоритетных задач городских чиновников. Но бывают периоды, когда, несмотря на все старания муниципальных работников и подрядных организаций, сотрудникам администрации требуется помощь со стороны.

Для того чтобы привести в надлежащий вид въезд в город, чиновники обратились за помощью к известному в Балабанове бизнесмену Сергею СВИРИДЕНКО, и уже буквально через пару дней проезжающие через тоннель автомобилисты могли наблюдать, как преобразилась утопавшая в жухлой траве и мусоре обочина.



В наше время многие люди относятся к субботникам и прочим проявлениям активной жизненной позиции достаточно скептически. Мол, это работа властей, а с меня достаточно того, что я вовремя плачу налоги. К счастью, в Балабанове хватает тех, кто считает, что нет ничего плохого в том, чтобы убрать скопившийся за зиму мусор, а городские власти всегда могут рассчитывать на помощь со стороны некоторых предпринимателей, готовых прийти на помощь в трудную минуту.

- Вопрос с состоянием въезда в город у нас стоит давно. Картина там нелицеприятная, и мы попросили Свириденко, чтобы он хоть как-то помог нам облагородить это место. Сергей Васильевич - один из ответственных бизнесменов, которые всегда готовы поддержать нас в трудную минуту, к тому же у него есть для этого все необходимые ресурсы. Так что он с готовностью взялся за это большое дело, - рассказал заместитель главы администрации Балабаново по вопросам ЖКХ Михаил ИВАНОВ.

С тем, что территория возле тоннеля давно требует к себе внимания, наверное, согласится каждый житель города, которому хоть раз доводилось пользоваться этим въездом на территорию поселения.

После таяния снега ситуация усугубилась еще сильнее. К набросанному тут и там мусору добавились настоящие заросли из отмершего тростника и пожухлой травы. И если с отходами направленные на место Сергеем Васильевичем рабочие справились довольно быстро, то чтобы обуздать буйство растительности, пришлось использовать тяжелую технику. Но, несмотря на все затраченные силы и ресурсы, бизнесмен остался доволен итоговым результатом.

- Помочь сделать что-то хорошее для города мне никогда не сложно. Тем более речь идет о таком большом и важном деле. Все-таки въезд в Балабаново - это наше лицо, отчасти именно от него зависит первое впечатление от города. Только подумайте, что думали люди, когда стояли на светофоре и любовались на это безобразие. Так что я считаю, что мы сегодня проделали серьезную работу, и надеемся, что и жители, и гости оценят то, как преобразилась эта территория, - поделился Свириденко.

Действительно, после окончания работ участок смотрится совершенно по-другому. Что примечательно, на пруду, который ранее был весь затянут ряской, сегодня можно увидеть пару диких уток, облюбовавших небольшой водоем. А о том, сколько фантиков, банок и пустых бутылок можно набрать на этом сравнительно небольшом участке, лучше всяких слов расскажет сложенная на обочине гора полиэтиленовых мешков.

С территории их вывезут уже скоро, а пока они служат проезжающим мимо автомобилистам молчаливым напоминанием о том, что один брошенный фантик может со временем превратиться в настоящую свалку, на уборку которой необходимо потратить куда больше времени и сил, чем просто донести обертку до урны.

Степан ФЕДОРОВ

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