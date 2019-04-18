К акции «Имя героя» присоединилась «первая» балабановская школа

Первой на наш призыв откликнулась балабановская школа № 1, где завуч этого образовательного учреждения и депутат балабановской Городской Думы Татьяна ЕРОХИНА поддержала предложенную нами идею.

- Думаю, ваша редакция инициировала очень нужный проект. В первую очередь он нужен нам - живым потомкам героев Великой Отечественной войны, чтобы мы не забывали, какой ценой наши деды и прадеды добились свободы для страны, разгромив агрессора, под мощью которого не устояли другие страны.

Наши ученики обязательно примут участие в проекте, так как в каждой семье есть свой герой, имя которого должны знать и помнить потомки. Я уже провела работу с учителями русского языка. Они на своих уроках объявят проект «Имя героя» темой сочинения. Позже все работы пройдут обсуждение в классах, и лучшие из них станут частью выставки, которую мы организуем в нашей школе в преддверии 9 мая, - рассказала Татьяна ЕРОХИНА.

Напоминаем, что стать участником проекта можете и вы. Для этого надо написать эссе о своем герое, вписавшем имя вашей семьи в летопись бессмертного полка.

Оформляйте свои истории в электронном виде (12 шрифт, ½ страницы), прикладывайте фотографии и присылайте на редакционную почту: nedelybalabanova@yandex.ru с пометкой «ИМЯ ГЕРОЯ» до 28 апреля включительно.

Накануне 9 мая в группе «Новости Боровского района» и в газете «Неделя Боровского района» мы опубликуем истории героев, которыми должен гордиться каждый.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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