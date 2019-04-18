18.04.2019

К акции «Имя героя» присоединилась «первая» балабановская школа



Первой на наш призыв откликнулась балабановская школа № 1, где завуч этого образовательного учреждения и депутат балабановской Городской Думы Татьяна ЕРОХИНА поддержала предложенную  нами идею.

- Думаю, ваша редакция инициировала очень нужный  проект. В первую очередь он нужен нам - живым потомкам героев Великой Отечественной войны, чтобы мы не забывали, какой ценой наши деды и прадеды добились свободы для страны, разгромив  агрессора, под мощью которого не устояли другие страны.

Наши ученики обязательно примут участие в проекте, так как в каждой семье есть свой герой, имя которого должны знать и помнить потомки. Я уже провела работу с учителями русского языка. Они на своих уроках объявят проект «Имя героя» темой сочинения. Позже все работы пройдут обсуждение в классах, и лучшие из них станут частью выставки, которую мы организуем в нашей школе в преддверии 9 мая, - рассказала Татьяна ЕРОХИНА.

Напоминаем, что стать участником проекта можете и вы. Для этого надо написать эссе о своем герое, вписавшем имя вашей семьи в летопись бессмертного полка.

Оформляйте свои истории в электронном виде (12 шрифт, ½ страницы), прикладывайте фотографии и присылайте на редакционную почту:  nedelybalabanova@yandex.ru с пометкой «ИМЯ ГЕРОЯ» до 28 апреля включительно.

Накануне 9 мая в группе «Новости Боровского района» и в газете «Неделя Боровского района» мы опубликуем истории героев, которыми должен гордиться каждый.

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Акция»

Не забудьте выключить свет!

Калужане проголосуют: у аэропорта тоже появится имя

Жертв политических репрессий вспомнят поименно

Обнинск впервые присоединится к международной акции «Географический диктант»

Юные боровчане выбирают «чистый воздух»

Журналисты «Вы и Мы» вступили в ряды футбольных фанатов и отправились на встречу с «Торпедо»
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2019

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
24
апреля
2019
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление