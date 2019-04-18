Балабановские школьники очистили берег Страдаловки для горожан

Приучать молодое поколение любить свой город и бережно относиться к окружающей среде нужно начинать как можно раньше.

В балабновской школе №3 этому аспекту воспитания уделяется очень большое внимание и поэтому её ученики вместе с членами экологического отряда «Бэмби» вышли на субботник, чтобы очистить берег Страдаловки от накопившегося мусора.

Каждый раз приходя на субботник, который проводится силами школьников, испытываешь довольно смешанные ощущения. С одной стороны, приятно видеть с каким энтузиазмом ребята набивают мусорные пакеты и как гордятся проделанной большой работой. С другой, невольно ужасаешься, когда видишь количество накопившегося на берегу реки в возле родника мусора, который оставляют после себя отдыхающие балабановцы.

Насколько этично то, что бутылки из-под спиртного за старшим поколениям вынуждены убирать школьникам вопрос достаточно щепетильный, но в целом о культуре горожан впечатление складывается не самое приятное.

Зато этого нельзя сказать об учениках школы №3. Как отметила возглавляющая ребят заместитель директора Татьяна ЕРОХИНА, из-под палки на субботник никого не пригоняли и все присутствующие здесь дети сами захотели внести свой вклад в очистку городских территорий.

- Я думаю у многих живущих в нашем поселении людей с этим местом связано много приятных воспоминаний и то, что сегодня оно находится вот в таком ужасном состоянии это, можно сказать, преступление. Когда было озвучено предложение провести здесь субботник, ребята тоже загорелись этой идеей и как видите, в добровольцах нехватки у нас сегодня нет, - рассказала Татьяна Афанасьевна.

С этими словами сложно не согласиться, ведь поддержать школьников вышли и ребята, входящие в состав экологического отряда «Бэмби», возглавляемого Александрой ГРАНКОВОЙ.

- Раньше мы очень часто приходили сюда на субботники, чуть ли не каждый день во время теплых месяцев уборку проводили и, честно сказать, работа находилась всегда. Сейчас после всех предостережений СЭС на счет роста популяции клещей решили сократить выходы до двух в месяц. Эту территорию ребята давно считают чуть ли не своей подшефной и всегда готовы поучаствовать в уборке. Вообще у нас в отряде отсиживаться не принято, мы за полезную активность в любом виде, будь то походы или уборка любимого города, - поделилась Александра Александровна.

Работа в такой компании продвигалась очень споро, и юные активисты управились с уборкой буквально меньше чем за час. Зато положительных эмоций от совместной работы и осознания важности сделанного ребятам хватит на много дней вперед.

- Нам очень приятно, что мы тоже можем трудиться на благо нашего города и таким образом делать его чище и красивее. Так мы подаем пример все, что об окружающей среде нужно заботиться, ведь если бросать мусор где попало, то даже самые интересные места превратятся в свалку, а этого не хочет никто, - поделилась своим мнением учащаяся 6 «В» класса Роксана КАСЫМОВА.

Хочется верить, что труд юных балабановцев не пропадет зазря и отдыхающие здесь люди проявят сознательность и уберут за собой, поскольку даже самый позитивный настрой можно уничтожить, показав тщетность всех попыток навести здесь порядок.

Степан ФЕДОРОВ

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