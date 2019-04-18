Проект общественного мнения «Точка зрения»

Как известно, весна - время различных обострений. И если бы мы жили в какой-то другой стране, то смело могли бы подумать, что речь идет про здоровье. Но в нашем случае инициативность бьет ключом по всем направлениям, причем не особо вписываясь в общепринятые сезонные понятия.

Поэтому темами опросов минувшей семидневки стали изменения, которыми грозит нам будущее. И судя по голосованию в группе «Новости Боровского района» на площадке «ВКонтакте», большинство боровчан этим переменам не рады.

ШКОЛЬНАЯ ПЕРЕМЕНА

До 29 апреля общественности предлагается принять участие в обсуждении нового проекта школьных стандартов. Предполагается, что благодаря стандарту каждый учитель будет точно знать, что он должен дать ребенку обязательно. Кроме того, это существенно упростит подготовку к ЕГЭ и ОГЭ. Все экзаменационные задания будут заточены под новый стандарт. Планируется, что их утвердят в 2019 году.

На вопрос: как вы относитесь в школьной «реформе» боровчане ответили следующим образом:

Хорошо! Школам давно не хватало перемен в работе! - 3%

Не знаю, что это даст. Скорее всего, придется больше платить репетиторам - 24%

Да сколько можно? Когда уже нормально учить начнут? - 66%

Жизнь - лучшая школа, у нее свои стандарты - 7%

В КОПЕЕЧКУ

Госкомпания «Автодор» порадовала российских автомобилистов сообщением о том, что она вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября. Наиболее значительный скачок цен произойдет на трассе М4 «Дон», на которой платных участков больше всего. При этом стоимость некоторых участков «Автодора» не изменится, но для этого необходимо иметь транспондер.

В преддверии сезона отпусков мы поинтересовались у наших подписчиков, готовы ли они платить больше за возможность ехать быстрее?

Это не важно, главное, что нет ограничений и можно «долететь» быстро! - 0%

Так и знал, что с дорогами будет, как с ЖКХ! - 83%

Значит, так надо - 3%

Все, начинаю копить на самолет - 13%

КРУЧУ ВЕРЧУ

Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ. Согласно Трудовому кодексу, работодатель обязан платить сотруднику зарплату выше минимального размера оплаты труда - в среднем чуть больше 11 тыс. руб. Однако после вычета НДФЛ работник бы получил около 9,8 тыс. руб., что уже является меньше прожиточного минимума. Обсуждения этой темы запланированы соглашением между правительством, объединениями работодателей и профсоюзами на 2018-2020 гг.

Однако, как показал результат опроса, наши читатели хотели бы видеть иную поддержку от государства, показав это ответами на вопрос: «Вы рады таким льготам?»

Конечно, у меня появится дополнительная «тысяча»! - 11%

Меня это не коснется, поскольку высокая зарплата - 8%

Лучше бы минималку подняли раза в три - 64%

Со своей зарплатой я могу не дожить до этого счастливого дня - 17%.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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