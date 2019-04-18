По сусекам поскребли

Юных боровских футболистов наградили медалями для лыжников и теннисистов.

На минувшей неделе команда школьников из Совьяков стала победителем районного Первенства по футболу. Этот итог стал приятным дополнением к ранее завоеванной бронзовой победе на Первенстве Калужской области.

Однако радость от итога командной борьбы омрачили спортивные функционеры Боровского района, которые наградили победителей футбольного турнира остатками медалей для лыжников и теннисистов.

«ЧУТКОЕ» ОТНОШЕНИЕ

Вот так, отдашь сына в секцию футбола, а через несколько лет узнаешь, что он лыжник. Это, конечно, не балет, и сильного разочарования такое откровение не принесет, но все же осадочек останется. Но такое случается в семьях, где родители через своих детей пытаются реализовать собственные несбывшиеся мечты и, не слыша желания отпрысков, силком тянут их по пути, как им кажется, верному.

В данном случае ситуация вышла иная. То, что мальчишкам, мастерски гоняющим мяч по полю, надо сменить вид спорта, решили чиновники. Именно они не увидели ничего страшного в том, что за победу в состязании с мячом они дадут награды для тех, кто уверенно режет снег лыжами и отбивает ракеткой мяч пинг-понга. При этом лично вручить «награду» спортивные функционеры постеснялись, о чем и рассказали в соцсетях родители юных футболистов.

- Сегодня завершилось Первенство Боровского района по футболу среди юношей 2007-2008 г. Безоговорочную победу одержали бронзовые призеры Первенства Калужской области среди юношей 2007-2008 г. ФК Совьяки. Вот только наградить наших мальчишек было некому, да и нечем. Ни одного представителя администрации на соревнованиях замечено не было, лишь одинокий кубок и горсть медалей на столе в знак уважения и внимательного отношения к боровскому футболу. И не беда, что медали подписаны лыжным гонщикам. Выражаем «благодарность» отделу спорта за чуткое отношение к нашим детям.

НЕ ВПЕРВОЙ

Ситуация, конечно, неприятная, но не из ряда вон выходящая. На региональных соревнованиях к юным футболистам отнеслись не лучше.

- За третье место на Первенстве области нам дали пустые грамоты и медали с кубком, с которого даже этикетку не сняли. Мы потом за свой счет сделали на них наклейки. Все немного для «галочки» делают, - поделился с «Неделей» один из тренеров команды Дмитрий КАРЕЛОВ.

В качестве слабого утешения стали слова другого боровчанина Александра КУЗНЕЦОВА, который поделился постом из соцсетей города Саранска, где уже взрослым лыжникам за победу на соревнованиях вручили пустые грамоты.

Конечно, во всех этих случаях можно сказать, что расстраиваться не о чем: писать-то спортсмены тоже умеют, а значит, в состоянии внести свои имена в пустые листы картона. Но такая повсеместная история заставляет людей делать нелицеприятные выводы в общем об отношении государства к спорту.

ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ

После окончания скандальных соревнований второй тренер команды Сергей ЩЕРБИЙ опубликовал в социальной сети открытое письмо на имя главы администрации Боровского района Александра КАЛИНИЧЕВА, в котором попросил разобраться, кто виноват в безобразной организации состязаний, собравших более двухсот мальчишек из двенадцати боровских команд.

«...организаторы данных соревнований не только испортили детям спортивный праздник, но и нарушили самый главный принцип спорта - принцип соревновательности и награждения победителей. После завершения игр среди детей 2009-2010 г. рожд. организаторы без какого-либо предупреждения и по непонятным причинам не провели предусмотренного регламентом награждения, пообещав сделать это через неделю, совместно с командами 2007-2008 г. р. Однако и на следующие выходные процедура награждения не состоялась. Никто из сотрудников отдела спорта не пришел и на телефонные звонки не отвечал. Маленькие дети от обиды плакали, и родители так и не смогли внятно объяснить им, почему и кто лишил их заслуженных наград.

Награждение команд-победителей и призеров команд 2007-2008 г. рожд. также не состоялось. Организаторы приготовили всего один кубок, причем явно б/у с наспех и криво приклеенной наклейкой, распечатанной на принтере. Медали же дети сами отказались получать - они были разного типа, причем на некоторых были наклейки с других соревнований (лыжные гонки, теннис), а на других наклейки были сорваны, причем не очень аккуратно - на медалях остались остатки клея и старых наклеек. Дети были просто шокированы от такого отношения со стороны организаторов».

КТО ВИНОВАТ?

В своем обращении к главе администрации района родители потребовали провести проверку: на какие цели были потрачены бюджетные средства, предназначенные для приобретения призов?

Получить ответ на этот вопрос «Неделя» попыталась у представителя детско-юношеской спортивной школы «Звезда», на базе которой и проходили футбольные соревнования. Наш неофициальный источник сообщил, что обязанности по приобретению наград на ДЮСШ возложили только в начале апреля, и приобрести кубки с медалями там попросту не успели, поскольку эта процедура должна пройти через электронные торги. Более того, якобы сейчас спортивные функционеры ломают голову, как бы не повторилась подобная ситуация, поскольку график соревнований на весну плотный, а процесс госзакупок довольно длительный и не всегда результативный.

Повлиять на ситуацию, которая сильно ударила по репутации боровского спорта, вероятно, удастся только Николаю КАЛИНИЧЕВУ, который 16 апреля встретился с тренером футбольной команды «Совьяки» Сергеем Щербием:

- Разговаривали с главой администрации. Он обещал принять очень строгие меры (вплоть до увольнения) к ответственным за проведение соревнований. Награждение победителей и призеров будет проведено в ближайшее время, и, как выразился Калиничев, это нужно сделать не кулуарно, а с привлечением большого количества людей и прессы (возможно, во время проведения какого-нибудь праздника). Кроме того, обсудили вопросы, касающиеся развития детского футбола в районе, и реконструкцию стадиона в городском бору, которая должна начаться в этом году.

Кто понесет наказание за халатное отношение к своей работе, по большому счету уже не важно. Письмо свое родители и тренеры, к слову занимающиеся с ребятами совершенно бескорыстно, писали не в ожидании отмщения. Обидно, конечно, за воспитанников, но главное, чтобы о ситуации с отношением к спорту услышали те, кто в состоянии своим волевым решением изменить ситуацию.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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