За счет альтруизма

В балабановской поликлинике по субботам будет принимать хирург.

Работа поликлиники в Балабанове, построенной два года назад, регулярно становится поводом для недовольства пациентов. Среди частых упреков - длинные очереди к врачам, нехватка специалистов и отсутствие приема в выходные дни.

Частично решить одну из этих претензий, благодаря альтруизму молодого врача Екатерины БЕРЕЗОВОЙ, руководству Боровской ЦРБ удастся уже на этой неделе. С 27 апреля консультативный прием хирурга будет проводиться каждую субботу.

РЕЖИМ ПОИСКА

Сделать медицину доступной для пациентов - тяжелая задача для отечественного здравоохранения. Как доказывает балабановский опыт, для этого недостаточно построить добротное здание и оснастить его современной аппаратурой. Человеческий фактор по-прежнему является главенствующим, а потому при нехватке специалистов говорить о том, что каждый человек имеет возможность получить квалифицированную бесплатную помощь, - не приходится.

По этой причине даже в таком небольшом городе, как Балабаново, процветают частные клиники. Жителям попросту нет иной возможности попасть на прием к узким специалистам, которые в выходные дни не работают, а в будни «забиты» клиентами до отказа.

Не один год главный врач Боровской ЦРБ Владимир ЛОГУТЕНОК искал возможность запустить в балабановской поликлинике хотя бы работу травмпункта. Однако хорошая идея стопорилась на этапе реализации, поскольку для ее осуществления нужны специалисты, технические ресурсы и деньги на оплату всего этого.

Тем не менее первый шаг в вопросе доступности местного здравоохранения удалось сделать благодаря инициативе заведующей приемным отделением районной больницы Екатерины БЕРЕЗОВОЙ.

КАК ОБЫЧНО

К огромному удивлению, свой консультативный прием доктор инициировала сама. Причиной тому стала любовь к своей профессии и желание помогать людям.

- Я работала в поликлинике Балабанова и хорошо знаю, какие большие очереди выстраиваются на прием к хирургу. Кроме того, многим людям из-за работы неудобно посещать специалиста в будние дни. А в выходной приходится обращаться в платные клиники. Я считаю, это неправильно, и если у меня есть возможность как-то повлиять на ситуацию, то надо это делать. Так я приняла решение посвятить часть своего свободного времени помощи нашим горожанам. Руководство ЦРБ идею поддержало, и уже в эту субботу я буду ждать своих первых посетителей на прием на третьем этаже, в кабинете 303 с 10:00 до 14:00, - рассказывает Екатерина Березова.

Обратиться к квалифицированному врачу может любой житель, однако записаться на прием не получится. Поскольку за эту работу доктор не будет получать зарплату, то провести ее через систему электронной очереди невозможно. А вот в остальном общение с субботним хирургом ничем не будет отличаться от визита по записи в будни.

- Сделаю особый акцент на то, что это консультативный прием, и он не замещает экстренное обращение в больницу. Однако он, в том числе, нацелен на то, чтобы разгрузить приемное отделение ЦРБ. Как заведующая, скажу вам, что внушительная часть обращений в выходные дни не требуют срочной медицинской помощи. Но они отнимают время у медперсонала, которому необходимо работать с действительно экстренными случаями.

На моем приеме пациент сможет получить консультацию, направление на анализы и прочие обследования, открыть больничный лист при необходимости. Через неделю можно будет прийти вторично и получить консультацию на основе проведенных исследований. В общем, все, как обычно, - поясняет доктор.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Известие о том, что в балабановской поликлинике организуют субботний прием хирурга, не осталось незамеченным. Жители города восприняли это с позитивом, не забыв отметить, что не мешало бы расширить перечень услуг выходного дня. И самым популярным запросом стал стоматолог, записаться на прием к которому для балабановцев настоящая удача.

Удастся ли ответить положительно на такой запрос горожан, пока говорить рано. Однако сама Екатерина Березова полна оптимизма и говорит, что волонтерство не чуждо медикам. А потому молодой, но опытный врач уверена, что среди ее коллег есть люди, готовые помогать людям по зову сердца, тратя на это личное свободное время. И не исключено, что следом в выходные дни начнут вести прием другие специалисты, реализуя принцип доступности отечественного здравоохранения для каждого гражданина нашей страны.

Акт доброй воли, на который столь неожиданно отважилась Екатерина Березова, заслуживает огромного уважения. Но при этом хочется верить, что такая инициатива не превратится в кампанейщину, и функционеры от здравоохранения не заставят квалифицированных врачей работать даром во имя благой цели.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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