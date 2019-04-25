Завышенные ожидания

В Боровском районе обсудили работу экологического оператора.



Уже прошло практически пять месяцев с момента перехода Боровского района на новую систему обращения с отходами. К сожалению, на сегодняшний день ситуация сложилась так, что несмотря на столь внушительный срок у жителей и чиновников остается немало вопросов к работе экологического оператора.

Чтобы ответить на них, в районную администрацию приехал главный инженер компании «КРЭО» Олег ЛЕБЕДЬ.



Однако результатом разговора стало только еще больше недомолвок и негодований.

ВОПРОС ЦЕНЫ

На сегодняшний день, подводя итоги работы экологического оператора, можно назвать их вполне удовлетворительными. Жалобы есть, но они существовали и до создания компании «КРЭО», а в целом новая система со своей задачей справляется.

К сожалению, такая картина складывается лишь до тех пор, пока не начинаешь рассматривать ситуацию более подробно. Первым же бросающимся в глаза фактором, безусловно, является подскочившая чуть ли не в пять раз цена на вывоз отходов. Отдавая такие деньги, люди хотят видеть не «удовлетворительную» работу, а идеальную чистоту.

Именно тариф спустя пять месяцев остается самой главной и жаркой темой для обсуждения. Несмотря на то что представлявший на заседании в районной администрации компанию «КРЭО» Олег Лебедь сразу заявил, что вопросы касательно расчетов задавать следует профильному министерству региона, присутствующие все равно не раз пеняли перевозчика завышенными расценками.

Также чиновников сильно смутил тот факт, что на территории района в зависимости от графика и загрузки техники работает всего 7-10 мусоровозов. Учитывая, что с началом дачного сезона население района увеличится в несколько раз, становится непонятно, как эти несколько машин будут справляться с возросшим объемом ТБО?

- О том, что количество жителей в летние месяцы на территории Боровского района растет, мы осведомлены, и нами совместно с подрядчиком был разработан ряд мер, чтобы вывоз отходов продолжался без сбоев и в этот период, - поспешил успокоить собравшихся Олег Васильевич, но более подробных разъяснений не дал.

НИЧЬЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Еще одной важной нерешенной проблемой остается ситуация с контейнерными площадками и мусорным баками.

Дело в том, что на сегодняшний день разобраться в том, кто должен содержать эти участки и сами емкости, не так-то просто.

По сути, все сводится к тому, что контейнеры должны быть предоставлены КРЭО, но в тарифе организации на сегодняшний день не заложено на их приобретение ни копейки, и в ряде поселений до сих пор используются муниципальные баки. С другой стороны, местные власти обязаны организовать контейнерные площадки, но при этом покупка коробов под мусор для них является нецелевым расходованием средств.

Получается, что чиновники и экологический оператор крепко завязаны друг на друге, но каким-то взаимопониманием здесь и не пахнет. Как справедливо заметил глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ, если не внести ясность в этот вопрос, то через пару лет он грозит обернуться серьезными проблемами.

Аналогичного мнения придерживаются и те, для кого уборка территорий во дворах - ежедневная работа. Например, директор балабановской управляющей компании «РЭУ-1» Руслан ЖАДЬКОВ считает, что места скопления мусора давно пора модернизировать, и откладывать эту работу в долгий ящик нельзя.

- Скажем прямо, на сегодняшний день состоянию наших площадок лично я бы поставил «двойку». Ими нужно заниматься и приводить в порядок. Практически все в той или иной степени нуждаются в благоустройстве и организации вменяемого подхода, а часть необходимо перенести подальше от подъездов. Необходимо переходить к закрытым контейнерным площадкам и современным бакам, и в этом муниципалитету нужна помощь «КРЭО», потому как на сегодняшний день можно сказать, что тариф вырос, но никаких изменений мы до сих пор не видим, - отметил Руслан Викторович.

Вообще, что касается преображения площадок в Балабанове своя история. Еще в прошлом году, формируя бюджет-2019, здесь заложили средства на капитальную реконструкцию мест сбора мусора. Однако деньги до сих пор висят мертвым грузом, поскольку Министерство ЖКХ до сих пор не смогло разработать типовой проект этих зон, который станет единым для всех муниципалитетов региона.

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

В итоге же складывается впечатление, что в Калуге не до конца понимают, как решать все эти накопившиеся проблемы, что не добавляет оптимизма, и уже ближайшие майские праздники могут стать первым тревожным звоночком.

- В целом с ситуацией в «КРЭО» пока справляются, по району нареканий немного, но нужно смотреть шире. В масштабах региона у оператора проблем хватает, поскольку, как ни старайся, но практически невозможно силами пары подрядчиков заменить все те компании, которые были вынуждены уйти с рынка. Ресурсов успевать везде не хватит. С теми объемами, что будут накапливаться в праздники, перевозчик справиться может, но это будет очень непросто и потребуется приложить максимум усилий. В целом же для нормализации всего процесса должно пройти время. Я думаю, это займет не более трех лет, но этот период надо как-то пережить, - считает депутат балабановской Думы Дмитрий ГУСЬКОВ, не понаслышке знакомый с организацией работы по вывозу ТКО.

На деле же получается, что введенная в январе в эксплуатацию схема оказалась достаточно «сырой» и не предусматривающей множество нюансов. А ее эффективность будет напрямую зависеть от готовности «КРЭО» идти навстречу и принимать совместные решения на благо жителей всего региона, но пока работе экологического оператора можно с натяжкой поставить разве что те самые «удовлетворительно», поскольку неоправданно завышенный тариф практически никак не отразился на итоговом результате.

Степан ФЕДОРОВ

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