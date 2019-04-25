Не прошло и года

На состояние очистных сооружений рядом с Митяево обратили внимание в Калугею



Проблему с очистными сооружениями военного городка Наро-Фоминск-11, расположенными рядом с деревней Митяево, можно смело отнести к числу долгосрочных или даже «вечных». О том, что территорию давно пора привести в божеский вид, местные и районные власти говорили не один год, а недавно проблемой заинтересовались и в региональном центре. Впрочем, в то, что ситуация здесь хоть как-то изменится, по-прежнему верится с трудом.

КАНАЛИЗАЦИЯ, КОТОРОЙ НЕТ

С канализацией военного городка Наро-Фоминск-11, он же Митяево-1, вышел довольно интересный случай. Дело в том, что, по сути, очистными сооружениями здесь называют пустырь с давным-давно заброшенным кирпичным зданием и недостроем, который в перспективе должен был стать новой КНС.

Честно сказать, достаточно удивительно наблюдать подобную разруху на территории, принадлежащей такому небедствующему ведомству, как Министерство обороны, но факты говорят сами за себя.

Вместо очистки военные полагаются на удачный рельеф местности, из-за перепадов которого стоки очищаются сами по себе и, согласно проводимым ранее исследованиям экологов, в месте своего впадения в реку уже соответствуют всем требованиям к сбрасываемым отходам.

Судя по тому, что уже многие годы ситуация здесь остается без изменений, подобное положение вещей собственников абсолютно устраивает, и «благоухающий» ручеек продолжает бежать в сторону ближайшего водоема. Люди здесь бывают редко, разве что солдаты, которые периодически выкашивают траву, чтобы русло для канализации не зарастало, да нечистые на руку мусорщики, которые одно время организовали здесь нелегальную свалку.

Разбираться же с наплевательским отношением военных к своему имуществу приходится администрации Совьяков, которая тратит бюджетные деньги на уборку территории, установку шлагбаума на въезде и прочие незапланированные расходы.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ВНИМАНИЕ

Решить проблему усилиями местной администрации или даже районных чиновников просто невозможно. Впрочем, недавно у жителей окрестных деревень появился повод для робкого оптимизма. Во время обсуждения имеющихся экологических проблем Боровского района в группе нашей газеты «ВКонтакте» региональное министерство природных ресурсов оставило следующее сообщение.

- В результате надзорных мероприятий установлено, что система водоотведения военного городка Митяево находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Очистные сооружения разрушены и восстановлению не подлежат, канализационный коллектор, транспортирующий стоки в сторону сооружения, заилен, смотровые колодцы частично разрушены и не обслуживаются. Решением суда удовлетворены требования об обязании Министерства обороны Российской Федерации провести строительство очистных сооружений для нужд войсковой части и военного городка, а также об обеспечении очистки сточных вод военного городка в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, - сообщил представитель ведомства.

Обнаруженные калужскими чиновниками разруха и бардак ни для кого откровением не являются, а вот в то, что Министерство обороны действительно начнет принимать какие-то меры, верится с трудом. В конце концов, все то же самое в прошлом году озвучивал и глава администрации Совьяков Николай ГАЛЕНКОВ, но воз, как говорится, и ныне там.

- Честно сказать, о том, что здесь творится, мы говорили давно. Дело в том, что ситуация не меняется уже долгие годы, а военные вместо реальных действий кормят нас обещаниями, что со временем здесь все приведут в порядок. Впрочем, со своей стороны мы можем принимать только временные меры, ведь территория нам не принадлежит, и полномочий ее благоустраивать нет. Возможно, суд поможет сдвинуть дело с мертвой точки, но верится в это с трудом, - отметил Николай Константинович.

То, что, по сути, Наро-Фоминск-11 и его очистные не относятся ни к какому муниципалитету, очень сильно осложняет ситуацию.

С одной стороны, Совьяки - не самое богатое сельское поселение, и взвалить на себя бремя содержания столь проблемного населенного пункта будет не так-то просто. Но если на помощь Галенкову придут районные власти, то есть хоть какая-то надежда на то, что ситуация изменится в лучшую сторону.

С НАДЕЖДОЙ НА ПЕРЕМЕНЫ

О том, что Боровский район готов принять военный городок даже несмотря на все имеющиеся проблемы, говорилось уже не раз, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Сами же жители уже давно пытаются привлечь внимание к своим бедам и даже создали отдельную группу во «ВКонтакте», посвященную городку.

Возглавляемые местным активистом Сергеем ГРИГОРЬЕВЫМ люди стучатся в двери всех ведомств, но каких-то конкретных действий помимо письменных заверений, что проблемами населенного пункта займутся, так и не дождались.

Кроме того, жители военного городка, по факту стоящего на территории Московской области, не горят желанием менять свою прописку. Однако кроме Боровского района, которому из-за неопределенности Наро-Фоминска-11 регулярно приходится принимать посильное участие в жизни населенного пункта, интереса взять под свое крыло «ничейный» городок желающих нет.

- Ситуация с очистными ужасная, откровенно говоря, их просто нет, и с этим нужно что-то делать. Если территории отойдут к нам, то мы готовы заняться их строительством, будь то программа «Чистая вода» или иные источники финансирования - при наличии соответствующих полномочий можно будет подобрать какие-нибудь варианты. Было бы большим подспорьем, если бы решение суда было исполнено и очистные привели в порядок до перехода участка к нам, но особо надеяться на это не приходится, ведь о самой передачи имущества мы тоже говорим очень давно, но до сих пор не имеем понятия о сроках, когда это произойдет. Документы гуляют где-то в кабинетах Министерства обороны, и никакой конкретики нам не сообщают, - рассказал заместитель главы администрации Боровского района Алексей СТЕПАНОВ.

В сухом остатке мы имеем лишь понимание, что проблема есть и решить ее невозможно, поскольку одна из сторон предпочитает просто игнорировать сложившуюся ситуацию. Возможно, вмешательство в процесс регионального министерства сможет изменить ее в лучшую сторону, но пока жителям Митяево и местной администрации остается только смириться с существующим раскладом и по мере сил пытаться справляться с последствиями чужого бездействия.

Благо, как не раз отмечал тот же Галенков, бросать военный городок на произвол судьбы никто не намерен, но очень бы хотелось, чтобы на смену соседской взаимовыручке пришли конкретные договоренности и решения, способные закрыть вопрос с «ничьим» населенным пунктом раз и навсегда.

Степан ФЕДОРОВ

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