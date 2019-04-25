25.04.2019

«Неделя Боровского района» получила знак «Золотой фонд прессы»



18 апреля в Москве состоялся Деловой  форум СМИ «Качественная пресса и перспективы ее развития». В рамках данного мероприятия прошло награждение изданий, которым еще в январе 2019 года жюри присудило Знак отличия «Золотой фонд прессы».

В этом году ИД «Мак-медиа», в состав которого входит газета «Неделя Боровского района», впервые подал заявку на соискание престижной в мире отечественного издательства награды.  Примечательно, что сразу четыре СМИ, выходящие в свет под брендом этого Издательского Дома, были признаны членами жюри одними из лучших.

- «Золотые» знаки отличия получила наша газета, а также «Неделя Обнинска», «Вы и мы» и журнал «ОбнинскLife». Кстати, моя коллега Елена ЗУЕВА, которая делает «глянец», победила и в номинации «Редактор года». Успех наших изданий не случаен - мы работаем на него всей командой «Мак-медиа». Однако, учитывая личную победу редактора журнала, мне еще есть над чем упорно трудиться, - говорит главред «Недели» Светлана ЗАЦАРИННАЯ.

Напомним, что полученный знак отличия - не единственная награда в арсенале редакции. В октябре 2018 года журналисты ИД «Мак-медиа» были участниками форума СМИ с Сочи «Вся Россия». В рамках этого мероприятия, ежегодно организуемого Союзом журналистов России, редакция газеты «Неделя Боровского района» заняла первое место среди районных газет в номинации «Лучшая аналитическая публикация» за статью Светланы Зацаринной «Особое положение. Чем обернется для Боровска статус исторического поселения?», а ее колонка редактора была представлена на конкурсном разборе работ как редкий и оригинальный прием общения с читателями руководителя общественно-политического издания. 

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