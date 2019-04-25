Словом и делом

Балабановские школьники почтили память героя войны патриотическим субботником.



Воспитание подрастающего поколения - дело непростое, и споры о правильности тех или иных подходов не утихают столетиями. Однако в балабановской школе № 3 уверены, что особую роль в формировании личности играет выбор правильных моральных ориентиров.

Один из них - Алеша Новоселов, расстрелянный фашистами в 1941-ом году за помощь сбитому советскому летчику. Приезжать на его могилу давно стало у ребят доброй традицией. При этом школьники не просто слушают рассказ о подвиге юного героя, но и проводят субботник, убирая мусор и сухую траву.

ПРАВИЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ

В преддверии праздника Дня Победы проводится много субботников, встреч и митингов, приуроченных к памятной дате и проводимых для того, чтобы почтить память воинов, отстоявших независимость страны в той страшной войне.

Делается это не для «галочки», а от чистого сердца в знак уважения к великому подвигу наших предков. А сезонная уборка школьников на воинском захоронении стала уже давней и хорошей традицией для школы № 3.

Как рассказал директор образовательного учреждения Виктор ЛОКТЮХИН, ребята давно взяли над этим участком негласное шефство и всегда готовы приехать и навести порядок.

- Конечно, в честь Дня Победы у нас особенные настроение и чувства. Мы с большим уважением относимся к памяти наших предков, не жалевших ничего ради того, чтобы мы могли свободно жить и разговаривать на родном языке. Помнить об уроках прошлого очень важно, но делать это нужно не только 9-го мая. Мы с разными классами приезжаем сюда три-четыре раза в год, наводим порядок, вспоминаем историю семьи Новоселовых, и каждый раз она не оставляет никого равнодушным, - рассказал Виктор Иванович.

ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ

Действительно, подвиг Алеши и его матери Анисьи Петровны достоин того, чтобы потомки помнили о нем и по сей день. Наткнувшись в лесу на сбитого советского летчика, мальчик привел его домой, где женщина перевязала раны солдата и ухаживала за ним в течение трех дней. После этого Алеша помог бойцу перебраться через линию фронта, но случилось так, что немецкие солдаты во время обыска нашли спрятанный летный комбинезон. Тогда от расстрела семью спасло только удачное наступление наших войск, но спустя три дня вермахт снова занял Киселево. Однако Алеша Новоселов больше не собирался терпеть оккупантов в своем доме. Юного героя поймали на краже пистолетов и после этого припомнили прошлые «грехи».

Останки расстрелянной семьи Новоселовых были похоронены советскими солдатами с воинскими почестями, а спасенный ими летчик после войны не раз приезжал на могилу героев возложить цветы.

Эта история, рассказывающая о страшных реалиях той войны, и сегодня задевает ребят за живое. Они не бегают, не кричат и не хулиганят, а слаженно работают над тем, чтобы привести территорию вокруг мемориала в подобающий вид.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Как отметил Локтюхин, помимо регулярных субботников, он также периодически выходит на администрацию СП «Ворсино», в состав которой входит деревня Киселево, с различными инициативами: по покраске оград или ремонтным работам. Под руководством своего директора школьники тоже помогают сельскому поселению следить за ставшей уже общей территорией захоронения семьи героев.

Видеть подобное неравнодушие в наши дни, когда, казалось бы, самые незыблемые столпы отечественной истории подвергаются нападкам и попыткам переосмысления, особенно приятно. Ведь ребят никто не заставляет и не гонит сюда насильно.

К памятнику Новоселовым их приводит желание сделать что-то полезное и больше узнать о том, какую жертву принесли их предки. И это без преувеличения можно назвать самым искренним выражением своего почтения к их подвигу.

Степан ФЕДОРОВ

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