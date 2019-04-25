«Мусорный» переход без конца и края

На пороге большие праздники - Пасха, 1 Мая и День Победы. За окном - климатическая весна. И вроде бы самое время написать в своей колонке о чем-то добром и светлом. Но социальные сети, в которых жители Боровского района активно обсуждают самые животрепещущие темы, пестрят совсем иными поводами.

Четыре месяца подряд боровчане не перестают жаловаться на работу Калужского регионального экологического оператора, который с января стал монополистом в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Калужской области. А все потому, что с неожиданным приходом нового «мусорщика» не только появилась новая и отторгаемая боровчанами система оплаты данной коммунальной услуги с квадратного метра жилья, но и качество работы значительно ухудшилось.

Жители городов и сел, ругавшие в прежние годы свои администрации за их слабый контроль над подрядчиками, выигравшими контракты на вывоз мусора, теперь ностальгируют по тем временам. А представители муниципальных властей пребывают в состоянии гнева и безвыходности: с них ответственности за санитарное и экологическое состояние поселений никто не снимал, а рычаг воздействия - отобран. Поди, погрози пальцем региональному монополисту за его безобразную работу!

Справедливости ради отметим, что калужское руководство КРЭО реагирует на обращения о скоплении мусора в конкретных точках. Но миновав четыре месяца, работать по звонку - это, мягко говоря, полная ерунда!

Очевидно, что обещанный скорый переходный период как минимум в Боровском районе изрядно затянулся. На совещаниях чиновники и мусорщики до сих пор спорят, кто должен вывозить негабарит, убирать площадки, как утилизировать строительный мусор. Да что там, балабановский муниципалитет, который на 2019 год заложил деньги на реконструкцию контейнерных площадок, на пороге мая не может отправить на торги контракт на поиск подрядчика. А все потому, что область планирует разработать типовой проект мест сбора ТБО, который должен быть реализован на территории всего региона. Что за буйные фантазии бурлят в головах проектировщиков - большая загадка, которая данному городу обходится в простой и грозит летней антисанитарией.

В общем, какие-то грустные праздники намечаются у боровчан. А впереди жаркое лето, которое, скорее всего, также пройдет под грифом переходного периода.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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