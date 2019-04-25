В ожидании худшего

В СП «Ворсино» опасаются, что майские праздники обернутся мусорным коллапсом.



Тема мусора и его вывоза в последнее время вновь стала актуальной для всего Боровского района. Только пока большинство муниципалитетов заняты организацией работы с «КРЭО», в Ворсине чиновникам приходится разбираться с регулярно появляющимися несанкционированными свалками.

Бороться с такими мусорными полями после перехода на новую схему обращения с отходами стало сложнее, а уж найти виновных или предотвратить сброс отходов и вовсе можно назвать почти невыполнимой задачей.

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА

Сама по себе проблема со стихийно возникающими свалками не нова, и с ней в том или ином виде приходится разбираться практически каждому поселению района. Другое дело, что для Ворсина в последнее время она стала особенно актуальной.

Пару недель назад неизвестные опрокинули полный грузовик мусора неподалеку от поворота в сторону села. Подобного хамства на территории района раньше не случалось, а потому к этому случаю было приковано большое внимание. Была даже создана специальная комиссия, которая выезжала на место и проводила обследование отходов в надежде найти нарушителя.

К сожалению, единственная более-менее пригодная зацепка в виде документов, принадлежащих Московской таможне, оборвалась, поскольку бумаги были переданы для уничтожения по истечению срока давности, а кто взялся избавить ведомство от накопившейся макулатуры никто докапываться не стал.

Последний же случай нелегального сброса мусора произошел не так давно рядом с деревней Коряково. Целое поле, усеянное разнокалиберными фантиками, коробками и бутылками, обнаружили местные жители, которые не поленились выложить в социальную сеть соответствующие фотографии.

Причем действовали неизвестные организаторы свалки достаточно дерзко, ведь помимо сброса кучи отходов они еще организовали их сжигание. Чем может обернуться подобный метод избавления от мусора всем понятно, а учитывая, что на дворе сейчас конец апреля и пожароопасный сезон в самом разгаре, желание сэкономить на утилизации могло обернуться большой бедой.

ПО СЕНЬКЕ ЛИ ШАПКА?

Так или иначе, решать проблему опять придется местной администрации, из бюджета которой будут выделять средства на уборку территории, только вот начиная с января организовать вывоз ТБО неизвестного происхождения стало куда сложнее.

За проведение подобных работ теперь отвечает единый экологический оператор региона - компания «КРЭО», которая, получив заказ и оплату, вывозит мусор с участка. На словах все проще простого, ну нужно понимать, что сил у предприятия на все не хватает, и чиновники опасаются, что в дальнейшем ситуация может ухудшиться.

- На самом деле, все до банального просто - чтобы мусора не было, его нужно вовремя увозить. Это касается не только несанкционированных свалок, но и контейнерных площадок. Раньше у нас были свои подрядчики, с которыми мы могли связаться в любой момент, и они быстро приводили в порядок проблемную зону, теперь все это делается через «КРЭО», а его ресурсы далеко не безграничны. Если сейчас мы сталкиваемся с проблемой избавления от мусора, то представьте, что ждет нас летом или в те же майские праздники, когда население из-за дачников вырастет в разы, а с ним увеличится и количество отходов. И естественно, если с ними не бороться вовремя, то со временем мусор начнет «расползаться», это неизбежно, - рассказал глава администрации Ворсино Георгий ГУРЬЯНОВ.

К слову, ранее Георгий Иванович не раз отмечал, что бороться нужно не только с последствиями, но и с причиной появления свалок. Иными словами, проводить работу по установлению ответственных за выброс мусора и их наказанию. Только вот сделать это на практике оказалось очень непросто. Для сброса отходов эти люди выбирают глухие места и действуют ночью, без каких-либо свидетелей. Помочь в данной ситуации могла бы установка видеокамер в самых популярных у «мусорщиков» местах. Но этот способ достаточно дорогой и, к сожалению, далеко не везде реализуем.

«БОЕВОЕ» КРЕЩЕНИЕ

Как бы то ни было, но сейчас проблема с поисками виновных явно отошла на второй план, ведь теперь даже с последствиями справляться стало куда сложнее. Мусорный коллапс району предрекали еще в январе, но тогда отвечающая за вывоз мусора компания «Прогресс» активизировала все свои силы, и переход на новую систему обращения с отходами прошел практически безболезненно. Многие скептики отмечали, что новый оператор просто старается сделать себе имя, и первое по-настоящему серьезное испытание будет ждать его в мае.

Насколько это справедливо, мы узнаем в ближайшие пару недель, но, учитывая, что даже не склонные к переживаниям на пустом месте главы администраций начинают сомневаться в способности подрядчика обеспечить порядок, то не исключено, что на майских праздниках отдых боровчан может омрачить «пахучий подарок» от регионального оператора.

Степан ФЕДОРОВ

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