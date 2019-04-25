25.04.2019

Жители Кривского смогут «подкачаться» уже через пару месяцев



В последнее время жизнь в Кривском все больше меняется в сторону комфорта и доступности для селян. В этом году администрация поселения не только поставила перед собой грандиозные планы по благоустройству территории, но и задумалась над тем, как разнообразить активный досуг кривчан.

Результатом этого «мозгового штурма» стало решение открыть современный спортивный зал, чтобы все желающие могли заниматься спортом, не выезжая в соседние Балабаново или Обнинск. Чиновникам даже удалось найти подходящего инвестора - компанию «Андромета», которая согласилась закупить необходимые тренажеры на сумму в полмиллиона рублей.

- Сейчас мы готовимся начать работы по приведению в порядок выделенного помещения. Документация для электронных торгов и определения подрядчика передана в Калугу, поэтому мы надеемся, что уже через пару месяцев активные жители нашего поселения смогут прийти и позаниматься спортом в новый тренажерный зал, - рассказал глава администрации поселения Алексей МАКСИМЕНКО.

К слову, команда Алексея Витальевича уделяет много внимания созданию в Кривском необходимой спортивной инфраструктуры. В прошлом году здесь появился большой футбольный стадион и был залит каток, который в будущем планируют превратить в настоящую ледовую арену.

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