Беспечность энергетиков грозит жителям Асеньевского пожарами

Пожароопасный сезон в Боровском районе в самом разгаре, и сотрудники МЧС каждую неделю не устают напоминать главам поселений о необходимости поддерживать свои территории в безопасном состоянии.

Однако одно дело бороться с нерадивыми собственниками, не следящими за зарастающими травой участками, и совсем другое - достучаться до такой организации, как РЭС, уже не в первый раз показывающей свое пренебрежение к правилам благоустройства и безопасности.

Пожалуй, народная присказка о том, что хотели как лучше, а получилось как всегда, в отношении районных электросетей будет особенно актуальна.

В обязанности энергетиков входит следить за состоянием ЛЭП и своевременно проводить опиловку угрожающих целостности кабелей деревьев. Такие работы проводились пару месяцев назад на территории Асеньевского, однако в итоге получилось так, что забота о безопасности внезапно превратилась для неё в угрозу.

После того как все намеченные деревья были срублены, энергетики не позаботились о том, чтобы своевременно утилизировать древесину, и просто сложили в кучи вдоль дорог. Ее и по сей день можно наблюдать в районе поворота на деревню Федорино или на дорогах, ведущих к Тишнево, Медовникам, Серединскому.

Нечто похожее происходило в прошлом году на территории Ермолина, когда местные власти долго «бодались» с районными электриками, решая, кому придется убирать порубочные остатки. В результате, просто устав от пререканий, муниципалитет своими силами навел порядок на улицах города. Но в случае с Асеньевским ситуация совершенно иная.

Сельское поселение все-таки кардинально отличается от компактного Ермолина, и риск возникновения пожара в результате очередного пала травы здесь значительно выше. Тем более что за окном устоялась достаточно сухая погода, а сотрудники МЧС не устают повторять о разгаре пожароопасного сезона.

- Безусловно, мы понимаем, что сотрудники РЭС должны заниматься своевременной опиловкой, и никаких вопросов к этому не возникает. Однако совсем другое дело, что после окончания своих работ нужно также убрать все порубочные остатки. А они у нас лежат уже месяца два точно, и никаких предпосылок к их ликвидации мы не видим, - рассказал заместитель главы администрации Асеньевского Сергей ПОПОВ.

Быть может, эта ситуация не привлекла бы к себе столько внимания, если бы только на прошлой неделе на территории Боровского района не выгорело чуть ли не двадцать гектаров земли. А теперь представьте, чем может обернуться ситуация, если огонь вспыхнет неподалеку от сваленных в кучу веток, стволов и прочей сухой древесины.

Конечно, руководство РЭС снова может начать упираться и указывать на то, что убирать на своей территории должны местные власти, а с энергетиков взятки гладки. Но вместо этого хотелось бы увидеть, что электросети сделали вывод из прошлогодней ситуации и готовы внести свой вклад в безопасность жителей Асеньевского перед лицом регулярных палов травы. Ведь именно в таких решениях и заключается забота о своих потребителях и интересах района в целом. Тратить время на споры о взаимных обязательствах и ответственности можно будет в более подходящее для этого время.

Степан ФЕДОРОВ

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