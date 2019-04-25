25.04.2019

Имена героев назовут ученики «третьей» балабановской школы



В преддверии празднования Дня Победы наша редакция объявила акцию «Имя героя», принять участие в которой мог каждый житель Боровского района. Первыми на предложение рассказать о своих предках, ставших свидетелями страшной войны, откликнулись учащиеся балабановской школы № 1.

Завуч этого учебного заведения Татьяна ЕРОХИНА прокомментировала «Неделе», что школьники напишут тематические сочинения, которые потом не только перешлют в редакцию для опубликования, но и сделают с их участием экспозицию в школьном музее, которым руководит Александра ГРАНКОВА.

Следом к акции присоединились ученики балабановской школы № 3, директор которой лично предложил своим воспитанникам написать эссе о солдатах, тружениках тыла, рабочих заводов - обо всех тех, кто внес свой вклад в одну общую Победу, и о ком семейный альбом бережно хранит историю.

- День Победы - это общенародный праздник. Для нас он  святой, и я, как директор, посчитал важным, чтобы наши дети приняли участие в акции, организованной редакцией  «Неделя Боровского района», чтобы они написали о своих героях. На территории Боровского района наша школа является опорной в плане духовно-нравственного воспитания. Очень важно, чтобы дети росли с пониманием наших традиций и отечественной культуры, брали пример с подвигов своих дедов и прадедов. Поэтому, чтобы не превратиться в «Иванов, не помнящих родства», нам всем необходимо принимать участие в подобных акциях, - говорит директор школы № 3 Виктор ЛОКТЮХИН.

Напоминаем, что вы можете прислать свои эссе с фотографиями в электронном виде на электронный адрес редакции (nedelybalabanova@yandex.ru) до 28 апреля включительно.

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