Проект общественного мнения

Минувшая неделя оказалась очень пестрой в плане опросов, в которых мы предложили принять участие подписчикам группы «Новости Боровского района» в сети «ВКонтакте». С одной стороны, озвученные нами темы никак не связаны друг с другом. Но с другой - наша жизнь настолько многогранна, что всегда находятся точки соприкосновения.

КРУЧУ, КУДА ХОЧУ

На минувшей неделе мы проводили опрос по поводу инициативы перетрясти школьные стандарты образования. На этой пришла очередь добраться до учеников постарше. По появившейся в начале недели информации, ГИБДД планирует переработать экзаменационные задачи теоретического экзамена на водительское удостоверение. Ввести измененные процедуры могут уже в 2020 году.

Кроме того, также рассматриваются вопросы о расширении количества задач на экзамене и прорабатываются систематизации задач теоретического экзамена. Например, у соискателя на категорию «А» билет будет включать вопросы, относящиеся к проверке знаний об управлении мотоциклом.

У наших подписчиков в «ВКонтакте» мы поинтересовались: надо ли, на их взгляд, усложнять экзамены в автошколах?

Да, будущие водители должны хорошо знать ПДД - 21%

Нет, перемены ничего хорошего не приносят - 13%

Это не повлияет на безопасность на дорогах. Все зависит от психотипа человека - 54%

Кому нужны эти экзамены? Были бы деньги! - 12%

БЕЗ ЗАЗРЕНИЯ СОВЕСТИ

Согласно исследованиям одного из сервисов по поиску работы, 6% россиян испытывают чувство вины перед начальством или коллегами во время ухода в заслуженный отпуск. Отмечается, что чаще всего россиянам становится неудобно непосредственно перед коллегами, которые будут выполнять повышенный объем работы. Реже подчиненные испытывают вину перед руководством (и наоборот). Иногда респонденты отвечали, что им бывает неудобно перед клиентами компании.

В попытке выяснить, входят ли боровчане в указанные 6%, мы поинтересовались: стыдно ли вам уходить в отпуск? Оказалось, что совесть мешает расслабиться лишь единицам.

Да, ведь другие будут работать за меня - 4%

Нет, я пахал, как раб на галерах, отпуск свой заслужил - 67%

У меня смешанные чувства. Поэтому привезу коллегам из отпуска сувенир - 11%

Отпуск? А что это? - 19%.

ЕШЬ, МОЛИСЬ, НЕ ПЕЙ!

В преддверии Пасхи администрация города Боровска издала Постановление, согласно которому в воскресенье 28 апреля с 10:00 ч до 22:00 ч будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков на всей территории г. Боровска.

Мы поинтересовались у боровчан, как они относятся к такой инициативе? Оказалось, что посыл органов власти местные жители не поняли, сопроводив свои голоса комментариями «уже не знают, что придумать!» и «кому надо, тот заранее купит».

Правильно, надо не пить, а думать о чистоте души - 36%

Что за праздник без стакана? - 11%

Странное решение. Это же не массовое гулянье в городе - 45%

Я знаю адрес на такой случай - 7%.

Другие статьи из рубрики «Опрос»