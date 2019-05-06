06.05.2019

Причиной страшной аварии, в которой погиб один и ранены трое детей, могла стать «игра в шашки»



2 мая на трассе М3 в границах Боровского района произошло страшное ДТП с участием четырех машин, в котором погиб пятилетний ребенок и еще семеро человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Как рассказывают очевидцы трагедии, около 12 часов 20 минут  чуть дальше поворота на улицу Зеленую (Дом отдыха) в Балабанове автомобиль «Тойота Ленд Крузер», двигавшийся из Москвы в сторону Калуги, столкнулся с автомобилями «Дэу» и «Шевроле», которые двигались в попутном направлении. От удара в заднюю часть  «Шевроле» выкинуло на встречную полосу, где он столкнулся с «Тойотой Королла», которым управляла женщина. Помимо нее в машине находилась еще одна взрослая пассажирка и четверо несовершеннолетних детей в возрасте от одного года до двенадцати лет. От полученных травм пятилетний ребенок скончался, пострадавшие были госпитализированы.

 

По предварительной версии, виновником ДТП стал Михаил РУДОВ - владелец ООО «ГТП Возрождение», занимающегося поставками сухпайков для российской армии. Ему уже предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

По словам свидетелей аварии, 67-летний водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер» не поделил дорогу с другим участником движения и несколько раз выполнил опасные «шашечные» маневры на дороге, а после совершения ДТП подозреваемый скрылся, но вскоре попал еще в одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого сам оказался в реанимации.

Иван КРЕЧЕТ

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