Мокрая месть?

Пуск городского фонтана в Балабанове оказался под угрозой срыва.



Одним из главных символов майских праздников в Балабанове является запуск расположенного в Сквере Победы фонтана. Впрочем, как показывает статистика, водяные брызги не слишком долго радуют горожан, и, проработав пару недель, объект стабильно выходит из строя.

В этом году взявшаяся обслуживать достопримечательность компания «Динас-Сервис» объявила, что намерена исправить эту досадную традицию, однако уже на самом первом этапе столкнулась с большим количеством трудностей и технических проблем.

В последнее время погода за окном буквально зазывает горожан покинуть душные квартиры и если не уехать за город, то хотя бы просто погулять по улицам. В такие дни работающий фонтан становится для жителей одним из любимейших мест отдыха. Однако чтобы люди могли отдохнуть рядом с источником влаги и позитива, сотрудникам отвечающей за работу объекта компании «Динас-Сервис» пришлось немало потрудиться.

Как рассказал ее директор, депутат Городской Думы Дмитрий ГУСЬКОВ, в этот раз его подчиненные впервые взялись за такую непростую задачу и буквально на каждом шагу сталкивались с проблемами, часть из которых выглядит так, будто кто-то намеренно пытался помешать работе устройства.

- Когда мы начали запускать фонтана, оказалось, что кто-то оборвал часть проводов, при этом один из насосов и вовсе был выведен из строя. Кроме того, обрезана труба, соединяющая объект с системой водоснабжения, и нам пришлось прокладывать новую. Также полностью изменить схему сборки в том, что касается электрики. Было нелегко, но мы со всеми трудностями справились, запуск прошел успешно, но в дальнейшем нам предстоит немало работы по доведению фонтана «до ума», - рассказал о ситуации Дмитрий Витальевич.

То, что рабочие смогли исправить все поломки до наступления праздников, можно назвать большой удачей, ведь из строя была выведена практически каждая деталь, вплоть до сорванной резьбы на разбрызгивающих воду кранах.

Как известно, с прошлой подрядной организацией, отвечавшей за работу объекта, у городских властей вышел серьезный конфликт. Бывший глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ даже отказался выплачивать исполнителям деньги, аргументируя это тем, что фонтан толком и не работает. Возможно, испорченное оборудование стало своеобразной «местью» расстроенного предпринимателя, а может, просто так сложились обстоятельства. Как отметил Гуськов, все это теперь дело прошлого, а думать нужно о будущем.

- На самом деле, наш фонтан - сооружение уникальное. Складывается впечатление, что, увлекшись внешним видом, дизайнеры не слишком задумывались о технической стороне. В результате получился очень красивый, но «криво» работающий объект. В будущем мы планируем полностью поменять краны, переделать систему запуска, да и много еще всего. За один день поправить все не выйдет, но мы приложим усилия, чтобы фонтан радовал горожан не только одну-две недели, а в течение всего лета, - отметил Дмитрий Витальевич.

Все это дает балабановцам надежду, что даже в самые жаркие дни они смогут освежиться рядом с прохладными брызгами воды. Главное, чтобы на пути к воплощению своих задумок рабочие не столкнулись с новыми неприятными сюрпризами, из-за которых модернизацию пришлось бы отложить на неопределенный срок.

Степан ФЕДОРОВ

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