Сергей Судаков: «Расширение городского кладбища зависит от решения Министерства обороны»

«Человек смертен, и это было бы полбеды. Плохо то, что он внезапно смертен!» - сказал когда-то булгаковский Воланд. И с этим не поспоришь, ведь что произойдет с человеком даже через минуту, не знает ни он, ни его родные.

Поэтому крылатая фраза «Memento mori» - помни о смерти, актуальная для каждого из нас, а учитывая грядущие перемены в Законе «О похоронном деле», надо об этом не просто помнить, но и откладывать деньги, чтобы беспроблемно перейти в царство мертвых.

О том, как сейчас обстоят дела на муниципальном кладбище, и стоит ли бояться частных погостов, мы поговорили с главой города Балабаново Сергеем СУДАКОВЫМ.

КОНТРОЛЬ И РАСШИРЕНИЕ

- Сергей Алексеевич, три года назад балабановское муниципальное кладбище стало причиной коррупционного скандала. Жители обвинили смотрителя погоста в навязывании дополнительных услуг и поборах, что позже вылилось в уголовное дело. Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что удалось переломить ситуацию?

- Судить об этом можно по наличию или отсутствию жалоб от наших жителей. Если раньше недовольство имело массовый характер, то сейчас претензий к организации ритуальных услуг на территории балабановского кладбища ни в администрацию, ни в Думу не поступает. Это хороший знак, который говорит о том, что мы смогли решить неожиданно возникшую проблему.

Во-первых, сейчас депутаты ежегодно утверждают стоимость услуг на захоронение, превышать которую запрещено. Также мы с коллегами настояли на том, чтобы перечень предоставляемых муниципальным кладбищем услуг и цены на них не был спрятан во внутренних документах, а был размещен снаружи административного здания.

Во-вторых, мы создали МУП «Многофункциональный центр обслуживания населения» и включили эту услугу в его обязанности. Руководитель этого предприятия регулярно информирует нас о деятельности «МЦОН», в том числе и касательно кладбища.

Так что болевые вопросы мы сняли, но работы по наведению порядка еще много.

- Балабаново - самый густонаселенный муниципалитет района. Как считаете, не столкнемся ли мы в ближайшее время, как, к примеру, Боровск, с проблемой нехватки мест для захоронений?

- Если брать сегодняшнюю ситуацию, то года через три-четыре эта проблема перед городом встанет, поскольку все резервы будут исчерпаны. Заниматься вопросом расширения границ кладбища надо уже сейчас, учитывая, как непросто решаются вопросы с землей Минобороны и Военлесхоза. А двигаться нам придется именно в их направлении, других вариантов у города нет.

ЦЕНА «ТОГО СВЕТА»

- Сергей Алексеевич, думаю, вы уже слышали о грядущих изменениях в Законе «О похоронном деле». Я имею в виду создание частных кладбищ на территории России. Что думаете на этот счет? Станут ли они выходом из ситуации, когда муниципалитеты не имеют возможности решить проблему с расширением погостов, или это опасный путь?

- Проект этого закона предусматривает государственно-частное партнерство в похоронном деле. Это значит, что муниципалитеты могут предоставить землю под организацию кладбища, а заниматься всеми вопросами на нем будет частный оператор, который должен получить лицензию на данный вид деятельности и быть внесенным в реестр.

Ничего страшного в этой идее нет, но есть опасения, что на этапе реализации, как это часто случается, возникнут неприятные моменты. Сейчас в интернете данная тема бурно обсуждается, и люди боятся, что стоимость услуг на захоронение возрастет в разы. Учитывая, как зачастую ведет себя «бизнес», побаиваться есть чего.

Но для Балабанова я вообще не вижу никакой опасности, поскольку без изменения границ муниципального образования у нас даже возможности нет найти место под такой объект.

- Тем не менее это не спасет горожан от частного кладбища, если резерв земли в Балабанове будет исчерпан. Мы же не можем бесконечно расширять границы погоста за счет военного ведомства.

- Три года назад Министерство обороны готово было передать городу большой участок - порядка 150 гектаров. Но Военное лесничество не дало согласие на изменение границ. По этой причине у нас до сих пор не решен вопрос с газификацией улицы Ворошилова. Если удастся решить земельный вопрос, то ближайшие лет двадцать у города не возникнет проблемы с нехваткой земли на городском кладбище. Поэтому задача договориться с военными для города по-прежнему актуальна, и мы постоянно над ней работаем. Надеюсь, вторая сторона нас все же услышит, и мы сможем решить сразу две важные для муниципалитета задачи - расширение кладбища и газификация частного сектора.

Беседовала

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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