Глас народа

Балабановские депутаты обратились в Калугу с предложением об установлении льгот и пересмотре мусорного тарифа.

Организацией работы «Калужского регион экологического оператора», отвечающего с января 2019 года за вывоз и утилизацию бытовых отходов, в Боровском районе недовольны и чиновники, и жители населенных пунктов. Но если первые могут высказать свое мнение к мусорной реформе на еженедельных планерках, то вторым достучаться до областного руководства должны помочь их официальные представители - депутаты.

На апрельском заседании Городской Думы Балабанова парламентарии в очередной раз подняли вопрос, волнующий каждого потребителя коммунальных услуг, - систему взимания платы за ТБО. Результатом этого обсуждения стали два письма, которые парламентарии готовят к отправке в Калугу.

«КАПРИЗ» ЗА НАШИ ДЕНЬГИ

Система расчета новой коммунальной услуги, когда каждый владелец жилья платит за вывоз ТБО не по количеству зарегистрированных в квартире граждан, а исходя из его площади, вызывает у жителей Боровского района отторжение. Люди понимают, что двуликость закона позволяет выбрать один из двух возможных вариантов. Но принимать установленное в конце 2018 года региональным министерством решение не желает.

И дело тут вовсе не в том, что боровчане до глубины души оскорблены тем, что ни их, ни остальных калужан никто не спросил: поддерживают ли они такую перемену. Они попросту не желают платить лишние деньги за безобразную организацию работы «КРЭО».

Вариант платы с квадратного метра жители оценивают не иначе, как попытку за их счет наладить работу областного монополиста. Вполне вероятно, если бы во дворах появились новые контейнерные площадки, а мусор бы вывозился своевременно, большинство граждан с пониманием отнеслись к увеличению платы на услугу. Но в условиях, когда переполненные контейнеры по нескольку дней стоят не вывезенными, а крупногабарит вообще убирают «по звонку», авансировать мусорного оператора в надежде на улучшение качества обслуживания никто не хочет.

НАПРЯМУЮ

В начале года, как только была введена новая система расчета мусорного тарифа, депутаты балабановской Городской Думы обратились в Министерство строительства и ЖКХ Калужской области, пытаясь повлиять на возврат к прежним расчетам. Но в ответ пришло письмо, которое только повторило о принятых переменах в мусорном деле. Тем не менее печальный опыт общения с областным руководством не стал поводом для молчаливого смирения.

На минувшей Думе депутаты Светлана ЗАЦАРИННАЯ и Татьяна ЕРОХИНА предложили, а коллеги единогласно поддержали идею вновь отправить письменные обращения в Калугу, на этот раз губернатору Анатолию АРТАМОНОВУ и председателю Законодательного Собрания региона Виктору БАБУРИНУ.

В первом парламентарии намерены обратить внимание главы правительства области на недовольство жителей качеством работы «КРЭО» и системой расчета платежа, а также попросить рассмотреть вариант возврата к прежней - подушевой - системе.

Одновременно с этим председателя ЗС попросят при рассмотрении бюджета на 2020 год предусмотреть деньги на предоставление льгот на оплату услуги вывоза ТБО для малообеспеченных граждан, многодетных семей и инвалидов.

Какое влияние окажут обращения депутатов одного маленького муниципалитета, предсказать трудно. Однако придерживаясь мнения «вода камень точит», балабановские парламентарии готовы отстаивать интересы своих избирателей и надеются, что их коллеги из районного и Законодательного Собрания, как минимум представляющие Боровский район, их поддержат.

Иван КРЕЧЕТ

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