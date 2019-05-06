Ермолинцы получат чистую воду уже в следующем году

Обеспечение населения чистой питьевой водой является одной из приоритетных задач для любой администрации. К сожалению, для Ермолино качество предоставляемого ресурса уже не первый год является больной темой.

Чтобы решить проблему город вошел в областную программу «Чистая вода», и благодаря этому уже в следующем году должен получить в свое распоряжение станцию очистки.

Проблемы с водоснабжением с разной периодичностью возникают во многих поселениях, но случай с Ермолино сильно отличается от своих соседей. Из всех городов Боровского района только здесь до сих пор не была построена станция по очистке питьевой воды, а о необходимости этого сооружения жители и чиновники говорят уже не первый год.

К сожалению, строительство столь дорогостоящего объекта местному бюджету просто не потянуть, да и районной казне найти свободные деньги для этого проекта было бы не просто. Возможно, городу стоило попытаться выбить себе финансирование в «Фонде приоритетных проектов», но консультативный совет решил направить деньги из общей «кубышки» на другие нужды.

Спасением для ермолинцев оказалась областная программа «Чистая вода», благодаря участию в которой поселение включили в очередь на строительство, причем не на абстрактный период в 5-10 лет, а уже на следующий год!

В очереди на создание необходимой инфраструктуры город занимает вторую строчку после Детчино, и уже сейчас чиновники занимаются активной подготовкой и оформляет все необходимые документы.

Несколько смущает тот факт, что все основные процедуры вроде проведения торгов и заключения договоров с подрядчиками будет проводить не местная администрация, а собственник сетей водоснабжения, которым выступает «Калугаоблводоканал», а у горожан с этим предприятием довольно сложные отношения.

- В этом году нам хотелось бы закончить с проектированием объекта, чтобы в 2020-м заниматься уже исключительно его строительством. Сейчас мы запросили технические условия необходимые для разработки документации и одновременно с нами этим занимаются представители водоканала. Заниматься этой работой будет собственник сетей, но мы со своей стороны стараемся сделать все, чтобы процесс шел кк можно быстрее и без задержек, - рассказал заместитель главы администрации Ермолина по вопросам ЖКХ Александр ИСАЕВ,

Также Александр Александрович отметил, что на сегодняшний день по станции очистке воды уже есть два коммерческих предложения. Одно, общей стоимостью порядка 7,5 миллионов рублей от калужской организации, а другое от компании из Нижнего Новгорода, готовой построить объект за сумму в 5 миллионов. Кроме того порядка одного миллиона рублей будет потрачено на прохождение всех технических экспертиз и подготовку заключений и прочей документации.

Таким образом, строительство станции по примерным прикидкам обойдется минимум в 5-6 миллионов, но конечное слово в выборе подрядчика и условий все-таки остается за «Калугаоблводоканалом».

Если организация справится с возложенной на неё ответственностью и сможет уложиться в обозначенные сроки, то быть может горожане сменят гнев на милость, и смогут простить калужскому монополисту все аварии, которые им пришлось пережить из-за недосмотра предприятия.

Степан ФЕДОРОВ

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