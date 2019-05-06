В Митяевском городке спилили «палку-пугалку», установленную для борьбы со стихийными свалками

В прошлом году мы рассказывали о том, что, пользуясь отсутствием свидетелей, неизвестные стали использовать территорию недостроенных очистных сооружений военного городка Наро-Фоминск-11 в качестве мусорной свалки.

Разбираться с этой ситуацией пришлось местным властям, организовавшим вывоз строительного хлама за счет бюджета. В качестве меры противодействия на въезде был установлен шлагбаум, призванный отпугнуть неизвестных «мусорщиков» от облюбованного места.

Глава администрации Совьяков Николай ГАЛЕНКОВ еще тогда сомневался, что подобное решение поставит окончательную точку в решении этой проблем и, как показало время, не зря.

ПРОРОК ГАЛЕНКОВ

Ситуация вокруг канализации Наро-Фоминска-11 напоминает снежный ком. Одна нерешенная проблема со временем начинает обрастать все новыми неприятными нюансами, решить которые окончательно можно будет, лишь наведя порядок на территории очистных.

К сожалению, когда этот день настанет, до сих пор остается загадкой, а потому чиновникам приходится по мере сил разбираться с все новыми бедами.

О том, что неизвестные стали использовать этот участок для того чтобы сбрасывать строительные отходы, «Неделя» рассказывала еще в прошлом году. Тихое место с пригодным подъездом и практически полным отсутствием свидетелей сделало очистные идеальным местом для того, чтобы избавиться от ненужного хлама.

И так как найти виновных в организации несанкционированной свалки не удалось, устранять ее пришлось за счет местного бюджета. Само собой, Министерство обороны, в ведении которого находится территория, никакого участия в этой работе не приняло, а потому чиновники попробовали разобраться с проблемой своими силами.

Так, на повороте в сторону очистных сооружений появился шлагбаум, который в шутку прозвали «палкой-пугалкой». В то, что столь условная мера предосторожности отпугнет неизвестных «мусорщиков», верилось слабо, причем глава местной администрации Николай ГАЛЕНКОВ эти опасения полностью разделял.

- Учитывая, что свидетелей здесь нет, никто не помешает этот шлагбаум спилить или, на худой конец, просто протаранить, ведь мусор сюда привозят явно не на «легковушках». То же самое касается установки бетонных блоков, которые можно просто отбуксировать в сторону, - отметил Николай Константинович.

Впрочем, на какое-то время преграда действительно смогла остановить «мусорный беспредел», однако совсем недавно пророчество Галенкова сбылось, и территория очистных снова стала заполняться строительным мусором.

ДЕНЬГИ РЕШАЮТ НЕ ВСЕ

Сегодня случайного водителя здесь встречает одинокий столбик, оставшийся от пресловутой «палки-пугалки». Сносить преграду неизвестные не стали и просто аккуратно перерезали перегородку, чтобы открыть себе доступ на территорию. Почему это сделали сейчас, а не, скажем, полгода назад, очевидно - зимой никто стройкой заниматься не будет, а как только сезон открылся, снова понадобилось место для сброса мусора. Вот только разбираться с ним теперь стало куда сложнее.

С января Боровский район перешел на новую схему обращения с отходами, и местные власти передали свои полномочия по организации вывоза ТБО единому экологическому оператору. Им стала компания «КРЭО», и именно с ней теперь необходимо договариваться для наведения порядка.

- Если в прошлом году за счет своих средств мы могли все сделать максимально оперативно, то теперь нам придется действовать через третьих лиц. Вся процедура заметно усложнилась, но мы понимаем, что бросать все как есть недопустимо, а потому будем договариваться с оператором о вывозе свалки, - рассказал Галенков.

Что же касается новых мер противодействия, то с ними в Совьяках еще не до конца определились. Учитывая, что на территорию очистных кроме «мусорщиков» заезжают разве что солдаты, действенным вариантом может стать просто перекопать ведущую к участку дорогу. Окончательного решения пока принято не было, и чиновники еще подумают над имеющимися возможностями.

Впрочем, все понимают, что возникновение здесь свалок просто следствие безответственного отношения Министерства обороны к своему имуществу. Если когда-нибудь здесь будет построена полноценная КНС, а за прилегающей территорией начнут должным образом следить, то проблема с мусором решится сама собой. Но пока местным властям и районным чиновникам остается только установить очередное «пугало» и надеяться, что оно будет действовать подольше своего предшественника.

Степан ФЕДОРОВ

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