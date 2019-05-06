У войны победы разные

День Победы - великий праздник! Пожалуй, только он в разные для нашей страны времена объединял людей, заставляя забыть о разногласиях. 9 мая каждый из нас плечом к плечу встает в ряды перед теми, кто ценой своей жизни добывал свободу и величие нашей Родины. Именно в этот день мы вместе вдыхаем победный воздух, который пропитывает насквозь, задевая внутри тонкие струны душ, сливающиеся в единый оркестр гордости и благодарности.

Стать частью этого общенародного праздника - внутреннее желание человека, потому что у каждого из нас есть своя история победы в Великой Отечественной войне, которую мы передаем из поколения в поколение, чтобы наши дети и внуки знали: их прадеды сделали все, чтобы мы жили свободно и счастливо.

В этот день я вспоминаю свою бабушку - АНОХИНУ Татьяну Егоровну, которая носила гордое звание труженика тыла. Она, молодая девчонка, рыла окопы, и, оставшись без родителей, смогла уберечь и вырастить двух младших сестер и брата. В масштабах той страшной и кровопролитной войны ее вклад, возможно, покажется малым. Но для нашей семьи это огромный подвиг с ее стороны, о котором мы помним.

Сохранять память о каждом таком члене семьи важно для нас, живущих сегодня, и наших последующих поколений. Это нужно не только ради прошлого, о котором мы не имеем права забывать, это нужно ради будущего, в котором не должно повторяться таких страшных событий.

С глубоким уважением я говорю СПАСИБО всем солдатам, труженикам тыла, узникам концлагерей, блокадникам и детям войны за их человеческий подвиг, за то, что мы живем под мирным небом, которое они отвоевали для нас.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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