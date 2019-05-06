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Боровский район готовится встретить День Победы.

День Победы не зря называют «праздником со слезами на глазах», ведь, несмотря на традиционные праздничные мероприятия, посвященные ему, каждый помнит, какую высокую цену пришлось заплатить русскому народу за свою свободу и независимость.

Поэтому перед организаторами торжеств стоит задача не только создать праздничную атмосферу на 9 мая, но сделать так, чтобы каждый боровчанин в этот день отдал долг памяти погибшим и живым победителям в Великой Отечественной войне.

В Боровском районе к решению этой задачи подошли основательно, разработав большой план мероприятий, который охватит все поселения.

ОТ УБОРКИ ДО КОНЦЕРТА

Традиционно первым шагом в подготовке ко Дню Победы стал месячник по благоустройству, в течение которого проводились субботники, чтобы главный праздник страны прошел в чистоте и порядке. Теперь пришло время для массовых мероприятий с участием жителей Боровского района, на которых главными фигурами станут ветераны Великой Отечественной войны. Дню Победы будут посвящены патриотические акции «Георгиевская ленточка» и «Письмо ветерану», а также автопробеги. В школах района пройдут уроки патриотизма и мужества, тематические классные часы и встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.

Что же касается самой торжественной даты, то в этом году боровчанам подготовили немало интересных сюрпризов, таких как выступления профессиональных музыкальных коллективов самого высокого уровня: духовой оркестр Большого театра России (дирижер - заслуженный артист России Леонид ЧИСТЯКОВ) 9 мая покажет свою программу трижды - в Балабаново, Ворсино и Боровске, а выступления Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова порадуют боровчан и жителей деревни Митяево. А завершатся мероприятия праздничным салютом в 22:00, который прогремит в Боровске, Балабаново, Ермолино и Ворсино.

Впрочем, все это слишком общая информация, а между тем в каждом поселении была отдельно разработана целая программа, призванная не только развлечь жителей, но и напомнить о том, какую большую цену заплатила наша страна за Победу в Великой Отечественной войне.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

В Боровске с 1 по 22 мая в музейно-выставочном центре будет открыта выставка «Медали Великой Отечественной войны» из частной коллекции семьи Карповых. В предпраздничные дни 6, 7 и 8 мая Вахту памяти у мемориала «Вечный огонь» будут нести школьники.

Непосредственно 9-го мая в 10:00 по улицам пройдет «Бессмертный полк». Жители пронесут портреты своих героев от сквера на улице Мира до городской площади. Хочется отметить, что участников шествия в Боровске становится с каждым годом все больше. Сотрудники районной библиотеки ежегодно готовят макеты и распечатывают фотографии ветеранов ВОВ. Горожане приносят фотографии своих героев, а забирают готовые макеты со штандартами, предоставленными администрацией поселения. В прошлом году было изготовлено 89 новых фотографий. Многие боровчане сохраняют штандарты и встают с ними в «Бессмертный полк» каждый год. Всего за время проведения акции «Бессмертный полк» с 2015 года в Боровской библиотеке было изготовлено 573 штандарта. После окончания шествия в 11:00 на городской площади начнется торжественный митинг, возложение венков и цветов к мемориалу Славы.

Завершится же день чередой выступлений творческих коллективов. В 16:00 на площади состоится концерт духового оркестра Большого театра. В 19:00 выступят творческие коллективы Районного Дома культуры, в 21:00 - вечерняя концертная программа Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова.

Еще одно значимое событие пройдет в Боровске 17 мая. Город во второй раз станет одним из участников VII Международного открытого фестиваля искусств «Дню Победы посвящается». Мероприятие проводит Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского при поддержке Министерства культуры РФ, департамента культуры Министерства обороны РФ, российского музыкального Союза. Концерты в рамках фестиваля пройдут в Москве, Нижнем Новгороде, Красноярске, Минске, Смоленске, Санкт-Петербурге, Тамбове, Туле, Улан-Уде, Модене (Италия) и Боровске. Районный центр участвует в проекте по приглашению профессора Московской консерватории Александра СОЛОВЬЕВА, который является художественным руководителем фестиваля. Концерт состоится 17-го мая в 17:00 на площадке перед Районным Домом культуры. Участие в нем примут хоровые коллективы и вокальные ансамбли учреждений культуры и школ искусств Боровского района.

НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

В городе Балабаново к заветной дате тоже начнут готовиться заранее. Первым мероприятием станет митинг Памяти павших в Великой Отечественной войне, который пройдет 6-го мая в 12:00 у Братской могилы на улице Коммунальной.

Затем 7-го мая в 18:00 пройдет праздничный концерт творческих коллективов города на сцене Дома Культуры. А 8-го мая с 8:00 до 22:00 волонтерским отрядом Балабановского ГДК будет организована Вахта Памяти в Сквере Победы. Там же в 11:30 торжественным митингом встретят участников районного автопробега, посвященного Дню Победы, а в 21:00 пройдет акция «Свеча памяти».

9-е мая в этом городе откроется шествием по улицам Балабанова «Бессмертного полка», вслед за которым в 11:00 на площади 50-летия Октября начнется митинг-парад, посвященный 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В полдень для балабановцев играет духовой оркестр Большого театра России.

Одной из самых отличительных черт праздника станет кинопоказ художественных фильмов о войне в зрительном зале ГДК в 14:00, 15:30 и 17:00.

Вечерняя программа начнется в 20:00 на площадке перед Домом культуры, творческие коллективы которого порадуют зрителей праздничным концертом, после чего в 21:00 выступит духовой оркестр обнинского ДК ФЭИ.

ДВОЙНОЙ КОНЦЕРТ

Не отстанут от соседей и в Ермолине, где 8-го мая в 9:00 перед зданием администрации города встретят участников автопробега по памятным местам Боровского района, посвященного Дню Победы.

Само же празднование начнется в 9:00 с возложения цветов и венков на улице Русиново у памятника генералу Ефремову. После этого в 9:30 по улицам города пройдет «Бессмертный полк», а торжественный общегородской митинг в городе Ермолино начнется в 11:00 в парке у памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны.

В 13:00 ДК «Полет» приглашает на праздничный концерт «Огонь войны души не сжег!». В 15:00 в Доме культуры покажут фильмы «Освобождение» и «Битва за Берлин». Финальным аккордом станет еще одна праздничная концертная программа с участием профессиональных творческих коллективов и танцами, которая пройдет на площади перед ДК с 20:00 до 23:00.

ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

Традиционно насыщенная программа ждет жителей сельского поселения Ворсино. Откроет ее литературно-музыкальный вечер «Песни Победы», который пройдет в стенах местного ДК 6-го мая в 14:00. На следующий день здесь же в 15:00 откроется выставка картин лауреата Государственной премии СССР Евгения КОНДРАТЮКА «Вечная память». Работы выполнены в технике маркетри.

В социальном центре Коряково в это же время все желающие примут участие в мастер-классе «Цветы Победы». А 8-го мая в 21:00 жители Ворсино могут присоединиться к акции «Свеча памяти».

Торжественная часть 9-го мая откроется в 11:00 шествием «Бессмертного полка», а через полчаса после этого в сквере Победы начнется митинг «Победный май - Великий май», по окончании которого селян ждет концерт творческих коллективов Дома культуры.

С 12:00 до 13:00 в сквере Победы - акция «Полевая почта», а перед ДК будет работать интерактивная площадка «Солдатская завалинка», пройдет мастер-класс «Цветы Победы», а полевая кухня угостит солдатской кашей.

В 13:30 начнется концертная программа Духового оркестра Большого театра России, а в 15:00 эстафету примет военный духовой оркестр. Завершит праздник караоке «Песни в солдатской шинели», которое пройдет в 18:00 около Дома культуры, а по завершении здесь же будет работать танцплощадка «Музыка Победы».

И СТАР И МЛАД

В остальных сельских поселениях праздник отметят не с таким впечатляющим размахом, но не без своей изюминки. Так, в Кривском 7-го мая с 14:00 до 16:00 в центральном сквере состоится акция «Спасибо ветерану!».

На следующий день в 12:00 артисты Кривского Дома культуры на праздничный концерт «Чтобы помнили» пригласят жителей деревни Новомихайловское, а в 18:00 на школьном стадионе пройдет легкоатлетическая эстафета, приуроченная ко Дню Победы.

9-е мая начнется с шествия «Бессмертного полка» в 10:00, а после него в 11:00 у мемориала пройдет торжественный митинг «Памяти павших будьте достойны», по окончании которого начнется праздничный концерт «Споемте, друзья!».

ОДНИМ ДНЕМ

В Совхозе «Боровский» решили не распылять силы на подготовительные мероприятия и сосредоточиться на самой памятной дате. В День Победы здесь будут организованы возложения цветов ко всем памятникам и солдатским захоронениям.

В 10:00 в деревне Комлево пройдет акция «Бессмертный полк». Жители пронесут портреты своих героев по улицам села до памятника павшим воинам, где пройдет возложение цветов. Затем в 11:00 уже в Совхозе «Боровский» начнется торжественный митинг у памятника, посвященный солдатам Великой Отечественной войны.

Затем в 12:00 часов в местном ДК начнется праздничный концерт, а на расположенной здесь же площадке желающие смогут угоститься солдатской кашей, приготовленной в полевой кухне.

Кроме того, в 15:00 в спортивном зале пройдут показательные выступления и мастер-классы секции по тяжелой атлетике.

ПРАЗДНИК В КАЖДЫЙ ДОМ

В Совьяках праздничные мероприятия были запланированы таким образом, чтобы охватить как можно больше сел и деревень.

Начало положат 8-го мая в 17:00, когда в совьяковском Доме культуры состоится праздничный концерт «Этот День Победы».

Непосредственно 9-го мая участники акции «Бессмертный полк» сначала в 9:00 пройдут по улицам Совьяков, а затем в 12:00 - по улицам деревни Редькино.

С 10:00 до 11:00 состоятся митинги с возложением венков у стелы и братской могилы в деревне Сатино и деревне Челохово, чуть позже, с 12:00 до 13:30 мероприятия пройдут у памятника павшим в деревнях Редькино и Ильино.

Завершит праздник концертная программа Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова в Митяевском Доме культуры в 18:00.

ДЕНЬ ПАМЯТИ

В сельском поселении Асеньевское в этом году решили отдать дань памяти солдатам без лишних торжеств и развлечений.

В День Победы в 11:00 по улицам деревень Асеньевское и Борисово пройдет «Бессмертный полк», по окончании шествия которого все в том же Борисово у мемориала состоится митинг «Их славе память потомков верна». Затем в 14:00 в Серединском Доме культуры пройдет единственная на территории поселения концертная программа «Пришла весна - весна Победы».

В целом видно, что в каждом поселении к этой значимой дате подготовились достаточно основательно. Везде жители могут найти что-то интересное и необычное, однако не стоит забывать, что День Победы не зря называют праздником «со слезами на глазах». А потому, несмотря на обилие ярких представлений и интересных мероприятий, нужно постоянно помнить о той страшной цене, что заплатила наша страна за Победу в Великой Отечественной войне, и имена героев, подвиг которых должен жить вечно.

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