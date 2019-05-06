В Балабанове открыли сквер доблести

Традиционно тридцатого апреля в Балабанове чествуют память капитана Алексея Королева, а также отдают дань памяти всем тем воинам, что принимали участие в афганской военной операции.

Принять участие в этом важном мероприятии приезжает много гостей не только со всей России, но и из-за рубежа, а в этом году помимо торжественного митинга рядом с Домом Культуры Балабанова состоялось и торжественное открытие сквера, посвященного всем воинам-интернационалистам.

Афганская война и по сей день остается одним из самых спорных и горячо обсуждаемых вооруженных конфликтов, в которых участвовала наша страна. Однако независимо от отношения к этой операции, невозможно отрицать то мужество и героизм, которые продемонстрировали советские солдаты, защищая честь страны в этом негостеприимном краю.

В Балабанове к их подвигу особенное отношение, и по сей день каждый год здесь проходит торжественный митинг в честь своего известного соотечественника, капитана Алексея Королева, чья гибель стала одной из самых страшных трагедий той войны.

Почтить память командира батальона пришли не только жители и подрастающее поколение, но и первые лица города и района, но главными действующими лицами в этот день, конечно же, были ветераны боевых действий и сослуживцы павшего комбата.

- Каждый раз, приезжая сюда, на балабановскую землю, я не устаю говорить спасибо всем тем жителям, чиновникам, юнармейцам и просто неравнодушным людям, которые, живя в мирное время, знают, какой ценой оно нам досталось. И чтят память погибших воинов. Сегодня здесь состоится открытие сквера Воинской доблести - это плод стараний многих людей. Вы делом доказываете, что вам небезразлична память об ушедших героях и история нашей страны, и за это я вам благодарен, - заявил в своей речи майор Алексей КЛИМОВ.

Действительно, торжественное открытие новой общественной зоны стало для многих балабановцев значимым моментом. После торжественного разрезания ленточки многие подошли возложить цветы к скульптуре в виде языка пламени вечного огня, еще раз увидеть образцы военной техники и, конечно же, фотографии известнейшего военного корреспондента Владимира Сварцевича. И все-таки хочется отметить, что в этот день большинство жителей пришло не полюбоваться новым объектом, а именно чтобы отдать дань памяти всем солдатам Афганской войны.

- Этот день стал для нас важной датой, почтить которую приезжают не только жители окрестных городов, но и со всей страны и даже из-за ее пределов. Эти боевые действия коснулись всех народов советского государства, и сегодня мы вспоминаем солдат и офицеров, которые не вернулись из тех далеких земель, до конца выполнив интернациональный долг. А всем ветеранам хочется пожелать долгих лет и, конечно же, мирного неба над головой, - заявил глава Городской Думы Сергей СУДАКОВ.

Со словами Сергея Алексеевича невозможно не согласиться. И несмотря на то что ветераны боевых действий, обращаясь к сегодняшним школьникам, призывали их быть мужественными и достойными защитниками своей страны, каждый из них искренне хотел бы, чтобы юным балабановцам никогда не пришлось на собственном примере узнать о тяготах войны.

А тем, кто в этом усомнится, быть может, стоит лишний раз прогуляться по новому скверу и вспомнить о трагической судьбе всех тех, кому он посвящен.

Семен ФРОЛОВ

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