В Ворсине увековичили подвиг ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Случившаяся 26-го апреля 1986-го года авария на Чернобыльской АЭС и по сей день является страшным напоминанием о том, насколько опасными могут быть современные технологии. Страшные последствия той катастрофы коснулись жителей многих республик тогдашнего Советского союза. Среди тех, кто принял участие в ликвидации последствий ЧС, были и жители нашего района .

В этот день памятные мероприятия прошли в разных населенных пунктах Боровского района. В сельском поселении «Ворсино» помимо традиционной акции, был открыт памятник ликвидаторам и жертвам радиационных катастроф.

Как рассказал глава поселения Георгий ГУРЬЯНОВ, идея открыть такой мемориал появилась очень давно и в этом году наконец-то нашла свое воплощение. Памятник стал результатом стараний многих людей - рядовых жителей, депутатов, чиновников и самих ликвидаторов ЧС.

- Важно отметить, что этот памятник посвящен не одному человеку, а всем, на ком оставили след те страшные события. Он поставлен в честь людей, которые перед лицом беды встали на защиту наших граждан и страны. Это - история, и подрастающее поколение должно знать о тех событиях, о том, какие люди жили в то время, и равняться на них, - отметил Георгий Иванович.

В мировой истории действительно можно найти не так уж много примеров такого же самопожертвования, которое проявили в 1986-ом году все, кто отправился ликвидировать последствия аварии. И в наше время было бы не лишним напомнить подрастающему поколению о том, что использование любых столь серьезных и опасных технологий обязывает к ответственному и осторожному к ним отношению.

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