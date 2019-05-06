06.05.2019

В Ворсине увековичили подвиг ликвидаторов аварии на ЧАЭС



Случившаяся 26-го апреля 1986-го года авария на Чернобыльской АЭС и по сей день является страшным напоминанием о том, насколько опасными могут быть современные технологии. Страшные последствия той катастрофы коснулись жителей многих республик тогдашнего Советского союза. Среди тех, кто принял участие в ликвидации последствий ЧС, были и жители нашего района .

В этот день памятные мероприятия прошли в разных населенных пунктах Боровского района. В сельском поселении «Ворсино» помимо традиционной акции, был открыт памятник ликвидаторам и жертвам радиационных катастроф.

Как рассказал глава поселения Георгий ГУРЬЯНОВ, идея открыть такой мемориал появилась очень давно и в этом году наконец-то нашла свое воплощение. Памятник стал результатом стараний многих людей - рядовых жителей, депутатов, чиновников и самих ликвидаторов ЧС.

- Важно отметить, что этот памятник посвящен не одному человеку, а всем, на ком оставили след те страшные события. Он поставлен в честь людей, которые  перед лицом беды встали на защиту наших граждан и  страны. Это - история, и подрастающее поколение должно знать о тех событиях, о том, какие люди жили в то время, и равняться на них, - отметил Георгий Иванович.

В мировой истории действительно можно найти не так уж много примеров такого же самопожертвования, которое проявили в 1986-ом году все, кто отправился ликвидировать последствия аварии. И в наше время было бы не лишним напомнить подрастающему поколению о том, что использование любых столь серьезных и опасных технологий обязывает к ответственному и осторожному к ним отношению.

Другие статьи из рубрики «Мероприятия»

Программа праздничных мероприятий, посвященных 74- й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В Балабанове открыли сквер доблести

Главный праздник

В ногу со временем

Обнинцы рассказали о проблемах юмористу Галкину

В «Атоме» стартовал сезон больших турниров по боулингу
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2019

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 17:25 06.05.2019
06
мая
2019
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление