06.05.2019

Народная дружина ищет добровольцев



В Боровске уже не первый год существует такая общественная организация как народная дружина. Её члены на добровольческой основе оказывают посильную помощь сотрудникам полиции в обнаружении и предотвращении самых распространенных правонарушений. Чаще всего они выявляют такие нарушения как распитие алкоголя или курение в неположенных места или нарушение покоя горожан в ночное время. Кроме того дружинники часто помогают поддерживать порядок на общественных мероприятиях и организуют оцепление.

За свой труд на благо общество все члены отряды получают финансовое вознаграждение, так что если вы чувствуете в себе силы и желание внести свой вклад в борьбу с нарушителями порядка на вашей улице или во дворе, то тоже можете вступить в ряды дружинников. Для этого нужно обратиться в городскую администрацию по телефону 4-45-50, где подробно расскажут о всех нюансах и правила приема.

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Последнее обновление - 17:25 06.05.2019
06
мая
2019
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