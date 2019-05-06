06.05.2019

Балабановцы смогут посмотреть на Боровский район «Глазами художника»



18 мая в рамках празднования Дня музеев и мероприятий, посвященных празднованию 90-летия Боровского района, в городской библиотеке Балабанова планируется открытие выставки из фондов МУК «Музейно-выставочный центр».

- Эта выставка уже была открыта 15 февраля в Городском выставочном центре города Боровска, и теперь часть экспозиции - около двадцати пяти работ - временно переезжает в городскую библиотеку Балабанова. К сожалению, мы не можем показать здесь все работы, поскольку выставочное пространство небольшое.

Из «золотого фонда» МУК «Музейно-выставочный центр» мы привезем выставку «Глазами художника». В нее входят классические и живописные полотна, которые, я уверен, балабановцы оценят по достоинству. Будет представлено много именитых авторов, чьи художественные работы удивляют своей неординарностью, неповторимым взглядом, - рассказывает директор боровского МВЦ Ильхам НИГМАТУЛИН.

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Последнее обновление - 17:25 06.05.2019
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