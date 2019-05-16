Опасный путь

Балабановцы продолжают ждать безопасного перехода через железную дорогу.

Почему Боровск, являясь главным городом района, отстает в экономическом развитии от Балабанова, знает каждый: потому, что боровские купцы отказались поддержать проект строительства железной дороги, и та «легла» рядом с небольшой деревушкой, ныне разросшейся до масштаба самого крупного города района.

Близость этих транспортных путей помогла развитию Балабанова, но на долгие годы породила проблему безопасного перехода через железную дорогу. И пока местные органы власти пытаются достучаться до руководства РЖД, жители города продолжают гибнуть под колесами поездов.

СТРАШНЫЙ СЧЕТ

Каждый год на железной дороге в Балабанове происходят трагедии, в которых гибнут люди. Эти ЧП становятся очередным толчком к обсуждению проблемной темы, решить которую своими силами муниципалитет не может. В этом году железная дорога забрала уже три жизни, и остановится ли на этом счет несчастных случаев, не знает никто.

В масштабах РЖД Балабаново - маленькая перегонная станция, а потому обращать внимание на ее проблемы руководство госкомпании не спешит. В принципе, отношение к жителям города показательно бесконечными составами, которые периодически перекрывают наземный переход, заставляя людей карабкаться под вагонами.

Конечно, на такое преодоление решается не каждый. В этом случае балабановцам приходится прибегать к помощи «воздушного» моста в районе городского рынка. Но этот поход доступен далеко не каждому.

ДРУГИМ ПУТЕМ

В ответах на письма руководству РЖД о необходимости оборудовать в Балабанове безопасный наземный переход, которые не раз писали и депутаты, и администрация города, практически всегда делается отсылка к «воздушному переходу». Дескать, у жителей города есть альтернатива, которую они в силу своего упрямства не желают использовать. Однако, как говорит депутат Городской Думы Людмила СУХАНОВА, обвинять горожан в лени может только тот, кто никогда не пользовался этим пугающим сооружением.

- Так называемый «воздушный переход» - это прикрытие, которым пользуется РЖД, чтобы игнорировать наши обращения. Разве можно считать его альтернативой? Подняться вверх по четырем пролетам, состояние которых мало изменилось даже после ремонта, а потом столько же спуститься вниз по силам разве что молодым и здоровым людям. Родителям с колясками эту высоту не взять! Маленькие дети тоже с трудом взбираются наверх. А для пожилых людей такой маршрут - верный путь на больничную койку.

НА ОПЫТЕ

Людмила Суханова знает, о чем говорит. Ее работа в центре социальной помощи пожилым людям «Душевный свет» построена на постоянном общении с горожанами, которые приходят в клуб по интересам не только для того, чтобы окунуться в совместное творчество, но и поделиться своими проблемами. Одна из них - отсутствие безопасного перехода через железную дорогу.

Подтвердить слова Людмилы Михайловны наглядно решились пожилые горожане, ведущие отличный от большинства сверстников активный образ жизни - не первый год занимаются в секции скандинавской ходьбы. Но и у этих спортивных пенсионерок сил хватило на то, чтобы подняться на один пролет «воздушного моста», перевести дыхание и спуститься вниз.

По словам участниц эксперимента, они никогда не пользуются этим обходным путем. Если на наземном переходе стоит состав - разворачиваются и идут домой.

- Такие ситуации нередки, и с ними сталкиваются как раз пожилые люди, проживающие за железной дорогой - на улицах Коммунальная и Московская. У них нет машин, пассажирское сообщение нечастое, поэтому они вынуждены ходить пешком. И когда на пути возникает неожиданная преграда в виде поезда на переходе, становится обидно. Осилить мост они не в состоянии: у всех возрастные заболевания - гипертония, артрозы, астма, - рассказывает Людмила Суханова.

ПОД ЗЕМЛЮ

Согласно договоренности, которой удалось достигнуть местным органам власти и руководству РЖД, в 2019 году должен быть реконструирован наземный переход. По проекту его планируют оснастить звуковыми и световыми системами оповещения, заградительными перилами, призванными снизить скорость пешеходов и обратить внимание на пути в целях безопасности. Но даже если удастся полностью воплотить все намеченное, остаются опасения.

- Безопасность перехода зависит не только от сигнальных и звуковых оповещений. Немалую роль играет состояние поверхности. А мы знаем, как сотрудники железной дороги следят за этим объектом в зимнее время: наледь, кочки! Вообще, я считаю, что реконструкция этого перехода должна быть временной мерой. На перспективу у города должна быть цель добиться строительства подземного перехода, как в Обнинске, - говорит Суханова.

В этой идее Людмилу Михайловну поддерживают и спортсменки из центра «Душевный свет». Но для воплощения этой мечты потребуются время и силы неравнодушных депутатов и сотрудников администрации. Пока же балабановцы могут рассчитывать на обещанную реконструкцию, которая, хочется верить, положительно скажется на сокращении числа несчастных случаев на «железке».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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