Кто на новенького?

Михаил Климов ушел с поста мэра Боровска.



В промежутке между майскими праздниками в районе успели произойти серьезные кадровые перестановки. Занимавший семь лет должность мэра Боровска Михаил КЛИМОВ неожиданно для многих сложил полномочия в связи с переходом на новое место работы.

Городской Думе в этой ситуации ничего не осталось, кроме как принять отставку и назначить на должность врио главы администрации нового руководителя, которым стала Анжелика БОДРОВА.

ПО МОЕМУ ХОТЕНИЮ

Ситуации, когда глава администрации добровольно покидает свой пост до истечения срока полномочий, случаются не так уж часто. Последним таким эпизодом в Боровском районе до недавнего времени был уход мэра Балабанова Вячеслава ПАРФЕНОВА на должность главы Малоярославецкого района.

Согласно закону, одобрить перестановки такого рода должны депутаты Городской Думы, и нельзя сказать, что все народные избранники отнеслись к заявлению Михаила Павловича с пониманием. Некоторые даже предлагали выступить против этого ухода, дескать, столько планов настроили, а реализовывать-то их кто будет?

В результате после того как эмоции улеглись, парламентарии все же согласились дать «вольную» главе администрации, а тот в свою очередь поблагодарил их за плодотворную работу и пожелал новых достижений.

- Семь лет прошло с тех пор, как я пришел на эту должность, и за это время мы многого добились. Я стал настоящим боровчанином и, сменив место работы, не перестану переживать за судьбу города. Поэтому хочу сказать спасибо всем, с кем мы рука об руку трудились все эти годы, а также пожелать новых успехов, - подчеркнул Климов.

К слову, отпустили Михаила Павловича не с пустыми руками. За многолетний труд на благо поселения было принято решение внести его имя в список почетных граждан Боровска, а также подать прошение о представлении к медали за заслуги перед областью. Теперь уже экс-мэру Боровска предстоит возглавить такую структуру, как ГБУ «Региональный центр Энергоэффективности».

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ

Впрочем, главной интригой дня стал даже не уход Климова, а назначение временно исполняющего обязанности главы администрации. Обычно опустевшее кресло до следующих выборов занимает один из заместителей, но в Боровске ситуация повернулась по-другому. Ни один из замов не захотел брать на себя ответственность за судьбу города, а потому подходящего кандидата пришлось звать из соседнего поселения.

Было решено, что оставшиеся до выборов, а с ними и переизбрания градоначальника полтора года кресло мэра займет Анжелика БОДРОВА, до этого успевшая поработать в районной администрации, а в последнее время занимавшаяся вопросами экономического развития Балабанова.

- Свою кандидатуру на этот пост я подала не просто так. Думаю, что имеющийся у меня опыт работы пригодится на этой должности, тем более что я хорошо знаю, как обстоит в городе ситуация и с какими сложностями и вопросами предстоит столкнуться. Надеюсь, что с вашей помощью мы все проекты доведем до конца и изменим жизнь горожан в лучшую сторону, - обратилась Анжелика Якубовна к народным избранникам.

Чем обернется подобная кадровая перестановка, покажет время. Пока же хочется отметить, что в должность Бодрова вступает в достаточно непростое для Боровска время, когда предстоит проделать немало работы не только в таких привычных сферах, как благоустройство и ЖКХ, но и заняться достаточно специфичными вопросами, связанными с предоставлением городу статуса исторического поселения.

Остается только надеяться, что Анжелика Якубовна, опираясь на свой опыт, действительно сможет разобраться со всеми этими нюансами и за оставшиеся до выборов полтора года докажет боровчанам, что не зря получила свое место.

Степан ФЕДОРОВ

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