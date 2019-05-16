С больной головы на здоровую

В проблемах с вывозом мусора на праздниках обвинили дачников и садоводов.



Еще в конце апреля в поселениях начали выражать опасения, что занимающийся вывозом ТБО экологический оператор сможет поддерживать район в чистоте с наступлением майских праздников. Дело в том, что в этот период численность населения района вырастает практически в три раза, а перевозчик и со своим обычным графиком справляется с большой натяжкой.

Как и следовало ожидать, беспокоились чиновники не напрасно, и мусора на выходных в городах и селах прибавилось изрядно. Однако виновными в этой ситуации почему-то посчитали не неуспевающего вывозить отходы подрядчика, а недобросовестных дачников, не заключивших с «КРЭО» договоров на обслуживание.

«БОЕВОЕ» КРЕЩЕНИЕ

Еще в начале года многие главы поселений отмечали, что делать конкретные выводы о работе экологического оператора можно будет не раньше мая, когда объемы накапливаемого мусора вырастут в несколько раз.

На специально организованном совещании в апреле главный инженер компании «КРЭО» Олег ЛЕБЕДЬ заверил чиновников и представителей общественности, что предприятие учтет рост населения района на праздниках и примет меры, чтобы избежать проблем с вывозом мусора.

Что получилось в результате, все боровчане могут видеть своими глазами. Фотографии с заполненными контейнерами в социальных сетях хоть отбавляй, а вот объяснений никаких. При этом речь идет даже не о сельских поселениях, где проблемы с вывозом отходов существовали и до праздников, а о городах и даже районном центре.

Причем порой удивляет странная избирательность в работе перевозчика. Например, на улице Калужской в Боровске от мусора к понедельнику очистили три площадки, но одна как стояла заваленная мешками с отходами, так и осталась стоять. Чем жители соседних с ней домов так провинились перед «КРЭО» непонятно, но стоящий рядом с помойкой аромат уже начали чувствовать и в начале улицы.

Схожая ситуация и в Ермолине. Здесь нет никаких претензий в том, что касается чистоты центральных улиц, однако стоит немного свернуть в сторону и буквально в ста метрах от администрации поселения можно наткнуться на забитый под завязку крупногабаритный контейнер, над которым уже начали жужжать мухи.

- В целом худо-бедно с вывозом отходов справляются, но все-таки хотелось бы видеть более эффективную работу. Основные проблемы возникли в первые дни мая, но числа 7-го контейнеры вывезли. Насколько это помогло судить сложно, все-таки праздники это такое время, когда мусор накапливается очень быстро и если перевозчик продолжает работать по старой схеме, то успеть за этими темпами ой как не просто, - отметил заместитель главы администрации Ермолина по вопросам ЖКХ Александр ИСАЕВ.

БЕЛЫМИ НИТКАМИ

Хорошо о сути проблемы высказался глава исполнительной власти совхоза Боровский Антон МАСНЯК, в поселении которого также наблюдались перебои с вывозом отходов.

- Коллапса, конечно, не случилось, но то, что площадки стояли переполненными это видели все. Можно много всего обсуждать и ходить вокруг да около, но чтобы подобного не случалось есть только один путь - увеличивать количество рейсов. Если мусор вывозить чаще, то он и не будет накапливаться, а все остальное это просто пустые разговоры, - отметил Антон Александровчи.

Согласились с Масняком и другие коллеги, поскольку эта простая аксиома является очевидной практически для всех, но только не для представителей «КРЭО».

Сложившуюся на праздниках ситуацию 13-го марта чиновники и представитель перевозчика долго обсуждали за закрытыми дверями, и пришли к довольно необычным выводам.

- Главы поселений должны будут еще раз пересмотреть графики вывоза с учетом роста населения, а также особый упор стоит сделать на работы с СНТ. На сегодняшний день они избегают заключения договоров на вывоз мусора, и свои отходы везут на муниципальные площадки, за обслуживание которых платят наши жители. Из-за этого мы и видим переполненные контейнерные площадки. Эту ситуацию нужно переломить и такого быть не должно, - сообщил глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ.

Согласно примерным данным, которые предоставил перевозчик, на территории Боровского района 204 СНТ из которых только 10 имеют договор на обслуживание. Цифры серьезные, но в то, что весь корень бед боровчан кроется именно в «понаехавших» дачниках верится с большим трудом.

В конце концов, они никак не связаны с тем, что в том же Асеньевском или Совьяках перевозчик то и дело выбивается из установленного графика, и уж точно не их вина, что в распоряжении перевозчика находится всего 7-10 машин на весь огромный муниципалитет. Невольно возникает вопрос - если «КРЭО» заключит договора со всеми «виноватыми» СНТ, то хватит ли у компании силенок обслуживать дополнительные две сотни контейнеров?

Нежелание дачников связываться с едва работающей системой скорее следствие её неэффективности, но уж никак не причина. И экологическому оператору следовало бы тратить время на создание вменяемой логистики и организацию работы, а не на бессмысленную «охоту на ведьм», в довершение ко всему настолько абсурдную.

Степан ФЕДОРОВ

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