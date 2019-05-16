Зеленая точка. Балабановцам предложили поделиться идеями для зоны отдыха в центре города

Если город для горожан, то жители муниципалитета должны принять участие в создании комфортных условий пребывания в нем. Так решили в администрации и Городской Думе, инициировав сбор предложений населения по наполнению парковой зоны в центре Балабанова.

Первый этап сбора гражданских инициатив состоялся 13 апреля во время субботника на пустыре улицы Лесной. Однако в процессе обсуждения идея проекта значительно разрослась в размерах, а потому инициаторы данной идеи предложили продлить опрос балабановцев, предоставив им уникальную возможность стать соавторами создания зеленого островка в центре города.

ПО ПРОЕКТУ

Федеральная программа «Комфортная среда» позволила за три года изменить облик Балабанова. Здесь заброшенные пустыри постепенно превращаются в места массового отдыха. Пока город может похвастать двумя общественными зонами - скверами «Молодежный» и «Городской». Но перспективный план, который уже составлен до 2021 года, позволяет понять масштаб планируемых работ.

Среди идей, томящихся в режиме ожидания, были две соседствующие территории - вдоль на ул. Кооперативной и пустырь на ул. Лесной. Эскизный проект первого объекта - прогулочной зоны вдоль частного сектора города - по просьбе администрации еще два года назад подготовили выпускники архитектурного вуза. Первую часть благоустройства территории (рядом с домом № 3 на улице Боровской) муниципалитет осуществил в прошлом году, соединив его новой дорогой с тротуаром, проложенным вдоль трассы А-108. А вот реализовать второй этап не позволили коммуникации, наличие которых не было учтено при разработке проекта. Поэтому администрации предстоит решить вопрос переноса подземных труб, чтобы впоследствии аварии на них не привели к раскопкам на новом благоустроенном пространстве.

ЕСТЬ ИДЕИ?

Что касается пустыря на улице Лесной, который окружные депутаты отстояли для создания зоны отдыха, то проект по его обустройству глава администрации Сергей ГАЛКИН поручил создать в текущем году, при этом поддержав идею сбора общественного мнения.

- Все пространства в городе мы создаем для наших жителей. Поэтому их мнение должно быть основополагающим при разработке проектов. И очень важно, что депутаты, участвующие в разработке этой идеи, не забывают о мнении горожан, интересы которых они представляют, - прокомментировал градоначальник.

Чтобы получить максимальный срез мнений, к сбору инициатив попросили подключиться все СМИ Боровского района. А потому оставлять свои предложения по формированию внутреннего пространства можно в «ВКонтакте» в официальных группах газет - «Новости Боровского района» («Неделя Боровского района»), «События Боровского района» («Боровские известия»), «Газета Балабаново».

ЗЕЛЕНЫЙ ЦЕНТР

Мнения граждан, собранные 13 апреля на субботнике, уже показали, в каком направлении необходимо двигаться при разработке проекта.

- В первую очередь горожане делали акцент на необходимость сохранить на этом пространстве зеленую зону - деревья, кустарники. Именно такого места отдыха, по мнению большинства опрошенных, не хватает в центре города. Также много голосов набрала идея установить спортивные тренажеры. Приятно, что просили об этом представители зрелого поколения, что свидетельствует о готовности людей пенсионного возраста вести активный образ жизни, - делится депутат Светлана ЗАЦАРИННАЯ, руководившая сбором инициатив.

По ее словам, главная цель, которую необходимо достичь, - создание «зеленой точки» посреди муниципалитета, чтобы у горожан была возможность почувствовать единение с природой, не отправляясь за город.

Концепция будущего сквера будет созвучна названию улицы, на которой его построят - Лесной. А потому архитектор города Всеволод НЕРУШЕВ предложил использовать в его создании природные материалы - дерево, камень, металл. При этом предлагается взять за основу не типовой объект со стандартными качелями и лавками, а применить современный взгляд на значение природы для такого промышленного города, как Балабаново.

ОДНО ЦЕЛОЕ

В процессе обсуждения этих двух объектов появилось предложение объединить их. Сделать это получится, если задействовать в качестве «стыковки» пространство перед многоэтажными домами улицы Кооперативной.

- Там большой участок земли. Он тоже не благоустроен. Если убрать под землю «воздушную» теплотрассу, появится внушительное пространство. Его можно использовать не только для создания пешеходной зоны. Перед домами стоят старые качели и песочницы. Надо подумать, как использовать эту территорию, чтобы ею могло пользоваться наибольшее количество детей и подростков, - поддержала идею депутат Татьяна ЕРОХИНА.

Задумка объединить два разрозненных проекта позволит не только обустроить еще один пустырь города. Появится возможность разместить на этой территории максимум объектов для активного отдыха, таких как велодорожки, скейтпарк, площадку воркаута. Пока все это предложения, которые могут быть поддержаны и дополнены жителями города, желающими интеллектуально участвовать в благоустройстве Балабанова.

Иван КРЕЧЕТ

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