Контроль по дворам

В понедельник на планерке руководителей Боровского района было озвучено о начале нового этапа реализации программы «Комфортная среда». Однако радость от реализации проектов со стороны местных администраций к середине недели сменилась негодованием жителей дворов, в которых уже начались работы. Сразу из разных населенных пунктов посыпались гневные посты в социальных сетях, авторы которых щедро сдобрили свои слова негодования фотографиями и видеороликами.

Жители улицы Молодежной в Кабицыно красочно рассказали о замене старого асфальта новым, уложенным вровень с бордюром и выше уровня входа в подъезд. Дождь, в тот же день обмывший обновку, стал лучшим оценщиком качества, указав на огрехи строителей водой, скопившейся в многочисленных лужах. Аналогичная ситуация в Ермолино на улице Гагарина и в Боровске на ул. Рябенко, где вода, как Темза в разливе, подступила к лестничным пролетам в подъезде.

До выпадения осадков боровчане тоже возмущались. Им, только ставшим участниками программы, было непонятно, почему подрядчик снял старый асфальт и на несколько дней оставил их с буграми у подъездов, не завершив начатую работу. Через год, когда в аналогичной ситуации окажутся жители других домов, они с высоты личного опыта будут им объяснять принцип работы подрядных организаций. Заключается он в том, что в большинстве случаев одна и та же организация выигрывает несколько лотов по одному муниципалитету на электронных торгах. А потому и работать ее сотрудникам приходится на нескольких точках одновременно, чтобы не нарушить условия контракта, в котором прописаны сроки начала и завершения строительных работ.

Однако если на систему госконтрактов ни жители, ни администрации повлиять не в силах, то следить за качеством в процессе исполнения федеральной программы - прямая заинтересованность и тех, и других. Администрациям нужно отчитаться об успешных итогах реализации «Комфортной среды», а жителям, которые впоследствии получат благоустроенные территории в общедомовое имущество, - оградить свой двор от ремонта, даже если он гарантийный. А раз дело это общее, то действовать следует сообща: жителям оперативно информировать администрации об оплошностях строителей (посты в соцсетях не в счет), а чиновникам незамедлительно реагировать на эти заявки.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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