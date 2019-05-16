Руслан Жадьков мечтает прокачать «Городок»

Директор управляющей компании «РЭУ-1», обслуживающей микрорайон улицы Дзержинского в Балабанове, Руслан ЖАДЬКОВ в очередной раз обратил внимание администрации и представителя ГП «Калугаоблводоканал» на канализационную систему жилфонда. По его словам, необходимо провести работы по очистке, причем делать это надо в массовом порядке.

- Ждем чудо-машину от «Водоканала». Она к нам приезжала на один адрес, прочистила и уехла. Нам этого мало, такую машину на целый день, тогда будет толк, - обратился частный коммунальщик к руководителю городского участка водного предприятия Игорю ЛЕБЕДЕ.

Тот, в свою очередь, сообщил, что запрос своему руководству в Калугу на машину он уже отправил, попросил, чтобы бригаду прислали в недельную командировку. Но ответят ли положительно на эту просьбу в ГП «Калугаоблводоканал», неизвестно.

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