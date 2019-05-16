Анализируй это. В администрации Балабанова сделают выводы из майских праздников

Майские праздничные дни для большинства горожан стали приятными и насыщенными событиями выходными, в то время как для администрации Балабанова и ее учреждений этот период стал одним из самых напряженных в году.

Теперь, когда десять дней мая остались за плечами, организаторы торжеств делают выводы.

ГЕРОИ ПОБЕДЫ

В том, что празднование Победы состоится при любой погоде, можно было не сомневаться. А потому проливной дождь, обрушившийся с утра, не повлиял на намерения балабановцев, вставших в колонну «Бессмертного полка». Людской поток с фотографиями героев Великой Отечественной войны прошел по запланированному маршруту и вышел на центральную площадь, встав перед ветеранами-победителями.

Живых свидетелей той страшной войны осталось немного - все уместились в один ряд, и участники парада приветствовали их аплодисментами.

К этому времени дождь прекратил свой бессмысленный ход, и выразить «спасибо» ветеранам смогли лучшие спортсмены города и Молодежный совет, подготовивший танцевальную композицию.

По окончании парада ветераны прошли через площадь, чтобы возложить цветы к Вечному огню в память о тех, кто не дожил до 74-й годовщины Победы, но чей вклад невозможно переоценить.

«ПОБЕДНЫЙ» ЗАБЕГ СОКРАТИЛИ В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ

Устраивать забег на 9-ое мая у боровских спортсменов давно стало доброй традицией. Однако в этом году мероприятие чуть было не сорвалось из-за неудачного стечения обстоятельств.

- Обычно мы бежали из Боровска по проезжей части в сопровождении патрульных машин. Но накануне на одном из участков дороги произошло ДТП, и по настоянию ГИБДД пришлось вносить коррективы в организацию пробега и в маршрут. В результате стартовали от Вечного огня в Боровске, пробежали через райцентр, после этого загрузились в машины и доехали до улицы Дзержинского в Балабанове. Оттуда уже и добежали до площади. Всего в акции приняли участие 32 человека, и, несмотря на сложности, в большинстве своем все остались довольны. Кто-то расстроился, поскольку не удалось пробежать по запланированному изначально маршруту Боровск-Балабаново. Но, думаю, спортивная сторона в этом деле немного вторична. Самое важное - соблюсти традицию, отдать дань памяти и уважения нашим ветеранам, - рассказал заместитель директора боровского ДЮСШ «Звезда» Дмитрий ЧЕРНОВ.

К слову, несмотря на то что бежать спортсменам пришлось не по проезжей части, а по пешеходным дорожкам, к месту финиша участники пробега прибыли даже с опережением намеченного графика.

ПОРЯДОК ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

Благодаря грамотно спланированной работе сотрудников ОМВД по Боровскому району, никаких правонарушений в период празднования Дня Победы отмечено не было. За хорошую работу администрация города поблагодарила полицейских, а представитель силового ведомства, в свою очередь, отметил подрядную организацию, обслуживающую улицы Балабанова - ООО «Динас-сервис» и ее директора Дмитрия ГУСЬКОВА.

Его сотрудники смогли провести масштабную уборку города от грязи, подготовив улицы к прохождению «Бессмертного полка», и нанести дорожную разметку, что положительно сказалось на безопасности дорожного движения.

Однако, пожалуй, самым заметным для горожан подарком стал пуск фонтана в сквере Победы. Как ранее рассказывал Дмитрий Гуськов, по причине массовых неисправностей оборудования на этом гидросооружении справиться с поставленной задачей было непросто. Тем не менее майские праздники прошли под приятное журчание единственного в городе фонтана.

СПОКОЙНОЕ ЗАВТРА

Осталась довольна итогом праздничных мероприятий и директор Дома культуры Ирина НИКИФОРЕНКО. Именно на ее сотрудников легла основная часть работы по организации празднования Дня Победы.

В частности, она отметила, что в этом году не было привычной давки и недовольства на полевой кухне. При том что очередь за солдатской кашей, как всегда, была большая, горожане терпеливо ее отстояли и даже дружно пели песни военных лет.

И все же во главу угла Ирина Никифоренко не могла не поставить ребят из волонтерского отряда при ДК, которые, как обычно, стали главными и незаменимыми помощниками в организации торжеств.

- В конце апреля прошел очередной слет активной молодежи - «Лидер». В нем приняли участие ребята из школ города, большинство - впервые. И мне приятно говорить о том, что 9 мая на помощь пришли именно новички. Это значит, что у наших повзрослевших волонтеров есть надежная смена, а город может не беспокоиться за свое «завтра». Я рада, что в ряды бескорыстных помощников вступают новые подростки, поскольку город уже не единожды смог оценить огромный вклад этих ребят.

НАД ЧЕМ ПОДУМАТЬ

Мнение директора ДК поддержал и глава города Сергей СУДАКОВ, который предложил градоначальнику Сергею ГАЛКИНУ не скупиться на похвалу.

- Ребята из волонтерского отряда оказывают очень большую помощь в проведении всех городских мероприятий. Давайте посмотрим, как мы сможем их поблагодарить. Возможно, на День города отметить самых активных волонтеров, - предложил Сергей Алексеевич.

Сергей Галкин обещал поразмышлять над поступившим предложением, а также сделать выводы из всех недочетов, которые имели место в подготовке и проведении празднования Дня Победы.

- В целом нам удалось провести 9 мая на хорошем уровне. Но все же есть моменты, требующие доработки. Мы обязательно все проанализируем, чтобы в следующем году торжества прошли еще лучше, - сказал Сергей Галкин.

Конкретных проблемных точек, которые администрации предстоит «стереть», градоначальник не назвал. Между тем, ряд из них уже подсказали пользователи социальных сетей. В частности, они отметили слабые стороны автопробега, который ежегодно организуют ермолинцы: перекрытие машинами пешеходных переходов, проезд на запрещающие знаки светофора и движение в общем потоке автотранспорта в черте города, что не позволяет зрителям в полной мере оценить масштаб и зрелищность мероприятия.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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