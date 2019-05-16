Один в поле воин

Юные бойцы со всей области схлестнулись на ринге в Балабанове.



Жителям Балабанова минувшие длинные выходные запомнятся не только благодаря теплой погоде и вкусным шашлыкам, но и из-за прошедшего здесь спортивного праздника.

В этом году открытый турнир по смешанным единоборствам бойцовского клуба «Атом» вызвал ажиотаж среди всех любителей зрелищных поединков. Людей собралось настолько много, что организаторам пришлось поломать голову, чтобы найти места для всех гостей.

А посмотреть действительно было на что, ведь, несмотря на юный возраст участников, страсти на ринге ничем не уступали боям профессиональных спортсменов.

ЦВЕТ ОБЛАСТИ

Смешанные единоборства - достаточно жесткий, но вместе с тем невероятно зрелищный вид спорта. У этой дисциплины всегда была репутация «выбора для настоящих мужчин», и именно эта формулировка лучше всего подходит к выступавшим 11-го мая на ринге в Балабанове бойцам. Прошедший турнир выдался по-настоящему жарким, полным неподдельных эмоций.

Состязание проходит второй год подряд, но, по словам организаторов, успело превратиться в добрую традицию, которую они планируют поддерживать на постоянной основе. В этот раз помериться силами и выявить лучшего из лучших в Балабаново приехало 93 спортсмена со всего региона. Больше всего участников выставили хозяева соревнований, а также Обнинск и Калуга. Кроме того, судить поединки юных спортсменов пригласили авторитетное жюри, среди которого были арбитры, представлявшие Тулу и Москву.

Бойцы тоже подобрались под стать высокому уровню соревнований, при этом, как отметил главный судья Артем АЛЕКСЕНКО, какого-то жесткого отбора участников не было, и основным критерием для выхода на ринг служило исключительно желание и энтузиазм юного спортсмена.

- На бой вышли мальчики из старшей группы, это возраст 12-17 лет. Бои проходят в соответствии со всеми требованиями и регламентами и длятся два раунда. Примечательно, что «открытым» наш турнир называется не просто так - принять участие в нем может любой желающий боец. Для этого не обязательно состоять в каком-то местном клубе, достаточно просто подать заявку, пройти регистрацию и все. По итогам же победители помимо кубков и медалей также имеют возможность получить первый или второй юношеский спортивный разряд, - рассказал Артем Дмитриевич.

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Очень интересно было наблюдать за тем, как менялся характер схваток от одной возрастной категории к другой. Ребята помладше в большинстве своем выходили на ринг только для того, чтобы «выпустить пар» - бои получались яркими, но зачастую очень сумбурными и непредсказуемыми. Зато поединки более взрослых спортсменов уже представляли собой совершенно другое зрелище. Здесь было место и продуманной тактике, и настоящей спортивной злости, и победам, одержанным на самых последних секундах. Балабановские ребята из клуба «Атом» показали себя очень достойно и, как отметил Артем Алексенко, лично тренировавший многих участников этого турнира, даже превзошли ожидания своих наставников.

- Показали очень хороший уровень, причем все ребята - настоящие молодцы. Мы привыкли делать ставку на тех, кто занимается у нас подольше, поэтому в основном ожидали больших успехов именно от старших возрастных групп, но и совсем юные бойцы показали вполне достойный результат. Для многих из них это первые серьезные соревнования в жизни, и пережить такой опыт тоже очень важно. Нам есть еще над чем поработать, но для нашего города этот турнир можно назвать совершенно новым уровнем, и очень приятно, что эти начинания поддерживаются и ЦФИСом, и администрацией, - отметил Артем Алексенко.

Всего же балабановские юноши заработали в этот день восемь медалей, из которых четыре - высшей пробы, а также по две серебряных и бронзовых. Учитывая нешуточную конкуренцию, этот итог можно назвать более чем достойным. Впрочем, даже те, кто в этот день так и не смог взойти на пьедестал, покидали соревнования с улыбкой, ведь соперничество остается внутри ринга, а за его пределами спортсмены хорошо провели время в компании единомышленников и зарядились энергией для новых побед.

К слову, следующий турнир под эгидой бойцовского клуба «Атом» пройдет здесь же, в мае 2020-го, и его организаторы надеются, что эта традиция не прервется еще долгие годы.

Степан ФЕДОРОВ

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