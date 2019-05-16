Весенний кросс пробежит по улицам Балабанова

Проходящий каждый год «Весенний кросс» успел стать для балабановцев доброй традицией, которую с радостью поддерживают горожане всех возрастов. В этом году забег пройдет 19-го мая и, как и всегда, начнется с регистрации участников возле городского ДК в 10:00.

- Мы рады всем спортсменам, от мала до велика. Всего состоится восемь стартов - самые юные бегуны будут состязаться на дистанции в 400 метров, ребята постарше пробегут 800, для взрослых запланирован забег на полтора километра, а для самых стойких - три. В конце, как и всегда, состоится торжественная церемония награждения, а детям, помимо медалей, также достанутся и сладкие призы, - рассказал один из организаторов мероприятия, заместитель директора ДЮСШ «Звезда» Дмитрий ЧЕРНОВ.

Также он подчеркнул, что из-за случившейся на майских праздников аварии по настоянию сотрудников полиции маршрут кросса был изменен и будет ограничен улицами Энергетиков и 1 Мая. Всего же, по словам Чернова, ожидается, что участие в акции примет около трехсот активных горожан.

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