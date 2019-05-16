Боровчан ждет незабываемая «музейная» ночь

Уже 18-го мая во всем мире пройдет День музеев и приуроченная к нему акция «Ночь в Музее». Боровский район также не станет исключением, и для всех ценителей культуры была подготовлена специальная программа.

Как рассказал директор боровского МВЦ Ильхам НИГМАТУЛИН, каждый посетитель сможет найти подходящее ему мероприятие, а потому праздник можно назвать по-настоящему семейным.

В этом году отмечание международного Дня Музеев коснется сразу двух городов - Боровска и Балабаново. Основная и самая яркая программа запланирована на 18-е мая в районном центре и пройдет по большей части в МВЦ.

Как рассказал директор учреждения Ильхам Нигматулин, сотрудники долго решали, чем порадовать горожан, и постарались так составить программу, чтобы угодить даже самому взыскательному вкусу.

- В первую очередь мы задумались над тем, как заинтересовать наших самых маленьких гостей, поэтому, начиная с десяти часов утра, у нас будет работать развлекательная творческая площадка для детей. Затем в двенадцать начнутся бесплатные экскурсии для всех желающих, а уже после этого, в три часа дня начнется основная концертная программа. Запланировано много всего интересного, а кроме того, каждый посетитель автоматически становится участником лотереи, в которой может выиграть различные ценные призы от наших спонсоров, - рассказывает Нигматулин.

Этим праздничные мероприятия не заканчиваются, ведь на то она и «Ночь музеев», чтобы посетителям было интересно до самого вечера. В 18:00 начнется двухчасовая экскурсия по Боровску с осмотром его достопримечательностей и интересными историями о, казалось бы, совсем обыденных зданиях и улицах.

Ну, а напоследок искусство само выйдет из стен выставочного центра навстречу горожанам. Начиная с 21:00 будет запущена работа «Открытого музея», представляющего собой проекцию картин из фондов МВЦ прямо на стены здания.

Что же касается Балабанова, то здесь столь широкого размаха ждать не стоит, но Нигматулин заверил, что горожанам все равно будет на что посмотреть.

- В честь праздника в городской библиотеке города мы запускаем выставку под названием «Глазами художника». Она посвящена девяностолетию Боровского района и была очень тепло встречена посетителями в самом Боровске. К сожалению, размер зала не позволяет нам выставить все работы из нашего фонда, но мы отобрали порядка двадцати пяти самых ярких работ и будем рады представить их на суд балабановцев. Поэтому 18-го мая приходите на открытие экспозиции, мы всех ждем и будем очень рады видеть в наших стенах, - отметил Нигматулин.

Иными словами, вне зависимости от того, предпочитаете вы любоваться картинами или гулять по городу - у всех боровчан есть отличная, и что немаловажно, абсолютно бесплатная возможность разнообразить свои выходные, и ей совершенно точно не стоит пренебрегать.

Семен ФРОЛОВ

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