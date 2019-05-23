Не травите нас!

Жители выступили против реконструкции Тимашовского полигона.

Общественные слушания по проекту строительства индустриального комплекса на территории полигона ТБО в Тимашово назначили на 9:00 в минувшую среду. Территорию вокруг Музейно­выставочного центра, где проходило мероприятие, охранял усиленный наряд полиции. Однако все эти меры оказались малоэффективными: немногочисленные жители в зал МВЦ все же попали, но никаких провокаций не случилось. Жители Боровского района и Обнинска аргументированно говорили, почему они против реконструкции и расширения полигона, закрыть который обещают уже не первый год.

ПОЧТИ ИДЕАЛЬНО

Проект, разработанный ЗАО «Геополис» по заказу ГП «Калужский региональный экологический оператор», представили участникам встречи с двух сторон: технической и экологической. Согласно ему идея, предлагаемая к воплощению, никакая не реконструкция, а второе дыхание - строительство индустриального комплекса механико-биологической обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов, соответствующего современным экологическим требованиям.

На площади в три гектара предложено развернуть полный цикл работы с мусорными отходами: сортировку, утилизацию и компостирование, а по истечении очередного установленного срока выработки полигона - рекультивацию, предполагающую пассивную дегазацию и укладку плодородного слоя.

Благодаря технологиям, обозначенным «новыми», предполагается утилизация 50% отходов. А экологические подсчеты никаким образом не повлияют на состояние окружающей среды близлежащих деревень и всего Боровского района в целом.

ЗАВАЛ

Несколько раз слушатели порывались прервать рассказ о предстоящих переменах, но их призывали соблюдать регламент мероприятия. И когда настало время вопросов, они обрушились бурным потоком.

В первую очередь досталось «КРЭО», выступающему заказчиком. Его, под аплодисменты зала упрекнули в плохой организации работы на территории Боровского района, что вылилось в заваленные мусорные площадки и стихийные свалки. Жители негодовали и по нарушению процедуры создания проекта: сначала надо было обсудить идею с общественностью, собрать все предложения и на основе их давать техническое задание проектировщикам, а не наоборот.

Задали вопрос и в отношении инновационности: в чем она заключается, если предполагается утилизация 50% мусора, тогда как европейские заводы доводят этот показатель до 98%? Оказалось, все познается в сравнении. Поскольку в России утилизируется 95% отходов, то «полтинник» и есть инновация!

ЖЕЛАНИЕ ВЫЖИТЬ

Однако все технические и организационные вопросы уступили простому желанию людей жить и быть здоровыми. Сразу несколько представителей многодетного сообщества Обнинска высказались против реконструкции полигона, которому, вложив немалые бюджетные средства в реконструкцию, предполагают срок жизни максимум в семь лет. Им, выдавая «президентские» земельные участки, обещали, что полигон через два года закроют. Но прошло гораздо больше времени, а его не только «донашивают», но и реанимируют!

- Не травите нас! - потребовала жительница Боровска, заявившая, что запах свалки от полигона доносится до районного центра.

- Почему Калужская область готовится принимать московский мусор в промышленных масштабах, но при этом не справляется со своим, - риторически спросил другой оратор, предложив не тратить бюджетные деньги на мелкие полигоны и сортировки, а вложить их в увеличение мощностей уже строящегося комплекса в Износковском районе.

Все поступившие предложения и замечания представитель ГП «КРЭО» обещал запротоколировать и внести на рассмотрение. Сделать это может любой желающий еще в течение месяца. Однако, покидая стены МВЦ, жители Обнинска и Боровского района не слишком поверили этим словам.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Экология»