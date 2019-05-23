В районе назвали десятку крупнейших налогоплательщиков

Заместитель главы администрации Боровского района, курирующая финансовый сектор, Анна ГОРЯЧЕВА доложила депутатам Районного Собрания об исполнении бюджета за первый квартал 2019­го года. Как следует из отчета, по состоянию на первое апреля доходы составили почти 737 миллионов рублей, что на 153 миллиона больше, чем показатели прошлого года.

Большую часть этой суммы, как и ранее, составляют безвозмездные поступления - 425 миллионов рублей, затем налоговые сборы на сумму в 271 миллион, а на неналоговые приходится оставшийся 41 миллион.

Как отметила Анна Владимировна, большую роль в экономическом росте и развитии муниципалитета играют крупные промышленные предприятия и их отчисления в бюджет. На сегодняшний день рейтинг жизненно важных для наполнения районной казны компаний выглядит следующим образом:

1.ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга»

2. АО «Инвест Альянс»

3. Филиал ЗАО «Л‘Ореаль»

4. АО «Интера»

5. Филиал ООО «Нестле Россия»

6. ООО «НЛМК-Калуга»

7. АО «Инвестрезерв»

8. ООО «АстраЗенекаИндастриз»

9. ООО «Стора Энсо Пакаджинг ББ»

10. ООО «КЭЙ ТИ ЭН ДЖИ».

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