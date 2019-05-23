В районе назвали десятку крупнейших налогоплательщиков

Заместитель главы администрации Боровского района, курирующая финансовый сектор, Анна ГОРЯЧЕВА доложила депутатам Районного Собрания об исполнении бюджета за первый квартал 2019го года. Как следует из отчета, по состоянию на первое апреля доходы составили почти 737 миллионов рублей, что на 153 миллиона больше, чем показатели прошлого года.
Большую часть этой суммы, как и ранее, составляют безвозмездные поступления - 425 миллионов рублей, затем налоговые сборы на сумму в 271 миллион, а на неналоговые приходится оставшийся 41 миллион.
Как отметила Анна Владимировна, большую роль в экономическом росте и развитии муниципалитета играют крупные промышленные предприятия и их отчисления в бюджет. На сегодняшний день рейтинг жизненно важных для наполнения районной казны компаний выглядит следующим образом:
1.ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга»
2. АО «Инвест Альянс»
3. Филиал ЗАО «Л‘Ореаль»
4. АО «Интера»
5. Филиал ООО «Нестле Россия»
6. ООО «НЛМК-Калуга»
7. АО «Инвестрезерв»
8. ООО «АстраЗенекаИндастриз»
9. ООО «Стора Энсо Пакаджинг ББ»
10. ООО «КЭЙ ТИ ЭН ДЖИ».