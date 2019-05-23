Больше трех не собираться?

Балабановцы побаиваются создавать общины.

Идея создания ТОС (территориальное общественное самоуправление) в Балабанове витает с начала весны, когда на региональном уровне прозвучала информация, что область готова материально поддерживать гражданские инициативы, исходящие от жителей, объединенных в ТОСы.

Активисты, решившие инициировать создание территориальных общин, нашли поддержку у администрации города. Там уже заявили, что готовы работать в тандеме. Однако сами жители города пока с опаской относятся к идее объединения.

ИСПУГ ВПУСТУЮ

Пионером «тосовского» движения в Балабанове стал Ильхам НИГМАТУЛИН. Возглавив инициативную группу микрорайона «Белорусский квартал», в котором проживает, он вышел на Городскую городскую Думу с заявлением о намерении создать на своей территории ТОС и получил одобрение депутатов. Однако как только был сделан первый шаг на пути к созданию общины, появилась преграда в виде недовольства отдельных жителей микрорайона, посчитавших, что это приведет к демонтажу забора по периметру жилого комплекса.

Чтобы развеять эти опасения, глава администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН провел встречу с жителями микрорайона, на которой не только опроверг появившиеся слухи, но и поддержал Ильхама НИГМАТУЛИНА в его начинании. Он отметил, что подобные общины давно работают в Обнинске и Калуге, помогая администрации слышать пожелания большого количества людей, и благодаря этому строить свою работу наиболее эффективно.

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

Идея создать ТОСы есть еще в трех микрорайонах города - на территории улицы Гагарина, Дзержинского и в центральной части города. Но перед тем, как делать первые шаги, инициаторы создания общин вместе с заместителем главы администрации города Ниной ФИЛАТОВОЙ отправились в Калугу, чтобы встретиться с председателем ТОС «Содружество» Татьяной КОНЯХИНОЙ.

За плечами этого председателя общины без малого двадцатилетний опыт успешной работы, вылившийся не только в благоустройство некогда заброшенного микрорайона Кубяка.

- Сегодня наш ТОС - это мощный инструмент для решения всех проблем наших жителей. Совет общины контролирует все - ход капитального ремонта и программы «Комфортная среда», работу управляющих компаний, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями. Ничего на территории микрорайона без ведома ТОС не происходит. Прежде чем принять какое-либо решение по Кубяке, администрация города консультируется с нами, - рассказала Татьяна Коняхина.

Дабы не быть голословной, председатель «Содружества» провела балабановских гостей по микрорайону, по дороге рассказывая, какие проблемы раньше были там, где сейчас благоустроенные территории окраины Калуги.

МНЕНИЕ КАЖДОГО

Поскольку работа внутри территориальной общины - ни не что иное, как волонтерство со стороны людей, не равнодушных к месту своего проживания, то только от их личной активности будет зависеть эффективность ТОС. А потому депутат Светлана ЗАЦАРИННАЯ, предложившая создать общину в центральной части города, перед тем, как делать первые шаги, решила посоветоваться со старшими по домам: готовы ли они поддержать эту идею и включиться в работу?

- Считаю, что ТОС будет полезен жителям центральной части города. С его помощью мы сможем решать проблемы, которые сегодня в одиночку преодолеть очень трудно. Но для того, чтобы рассчитывать на успешную работу, мы все должны быть заинтересованы в этом проекте. Если вы поддерживаете идею, то на майском заседании Городской городской Думы я выйду с просьбой дать нам разрешение на дальнейшую работу. Без вашего согласия браться за создание ТОС считаю нецелесообразным, - озвучила свою позицию Светлана ЗАЦАРИННАЯ 20 мая на встрече, прошедшей в администрации города.

Поскольку некоторые из двадцати четырех представителей многоквартирных домов центральной части города еще не успели хорошо познакомиться с целями и возможностями таких общин, то спрашивать сиюминутного одобрения депутат не стала. До конца недели все участники встречи изучат информацию, взвесят за и против и дадут свой ответ, который и позволит понять, появится ли в центре Балабанова ТОС, и какую территорию он будет охватывать.

Иван КРЕЧЕТ

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