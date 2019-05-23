Последняя капля

Многострадальная КНС в Ермолине снова залила округу фекалиями.

Пожалуй, среди всех многочисленных проблем Ермолина, связанных с экологией, больше всего головной боли подкидывает жителям и местным властям ситуация с КНС на въезде в поселение.

В прошлом году большая авария на объекте вызвала такую волну недовольства, что горожане дошли чуть ли не до губернатора. Тогда отвечающий за эксплуатацию станции «Калугаоблводоканал» произвел ремонтные работы, а чтобы такое впредь не повторилось, обещал даже провести модернизацию.

Однако не прошло и года, как под окнами у ермолинцев снова разлилось зловонное озеро, устранять которое приехали лишь спустя несколько дней.

ЗЛОЙ РОК

Последний год для жителей Ермолина выдался, мягко говоря, проблемным. Экологические проблемы, причем все как одна «с душком», сыпались на головы горожан одна за другой. В последний раз досталось жителям улицы Кооперативной, где вышел из строя участок напорной канализации. Замену труб там проводят до сих пор, но, учитывая, что у водоканальщиков появилась новая проблема, не факт, что успеют закончить в указанные сроки.

Местом очередной аварии стала канализационно-напорная станция, расположенная на въезде в город. Она уже выходила из строя в прошлом году и, можно сказать, положила начало череде экологических проблем в Ермолине.

- Оборудование перестало работать 16-го мая. Подробностей не могу сказать, но, судя по всему, отключилось электричество, после чего перестали работать насосы, и сточные воды пошли наружу. Честно сказать, мы от этого всего уже устали невозможно. Терпеть сил больше нет! Просто какое-то издевательство, - возмутился заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ Александр ИСАЕВ.

Ситуация, действительно, критичная. Канализационные воды залили всю низину, при этом вырывающийся из-под крышки люка поток не иссякал несколько дней. А учитывая стоящую на улице летнюю погоду, можно представить, какой смрад стоит во всех окрестных дворах.

БЕСХОЗНАЯ СТАНЦИЯ

Привести в порядок объект, им не принадлежащий, местные власти просто не в силах, а калужскому монополисту на происходящее наплевать. Налаживать работу КНС он, судя по всему, не собирается и просто «откупается» от жителей после очередной аварии обещаниями. Сломались насосы - закупим новые, прорвало трубы - вот они на замену. С электрикой, видимо, будет то же самое - проведут диагностику, поменяют некоторые элементы - и все, можно ждать, пока «полетит» что-то другое.

Подобное отношение у водоканала сквозит буквально во всем. Взять хотя бы тот факт, что случившуюся ночью 16-го числа аварию устранять начали только 20-го мая. И это при том, что ранее власти уже просили предприятие организовать хотя бы небольшую дежурную группу.

- Разговор об этом был в прошлом году, когда поменяли вышедший из строя насос. Мы просили, чтобы КНС держали под надзором, хотя бы в две смены работали. В результате, когда у нас случается очередное ЧП, оказывается, что у них, как и раньше, за всем наблюдает «полчеловека». Один сотрудник, правда, приехал, но что он сделать-то может? Походил, посмотрел на КНС, да и все. Так работать нельзя, - негодует Исаев.

В ОЖИДАНИИ ЧУДА

Но, несмотря на все недовольства, надежды на позитивные перемены крайне мало. Поднявшаяся в прошлом году волна негодования закончилась, по сути, ничем. Даже глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, который лично ездил на встречу с руководством калужского монополиста, вернулся лишь с тем, что увидел у водоканальщиков «понимание существующей проблемы». К сожалению, это самое «понимание» есть уже абсолютно у всех, а потому хотелось бы увидеть конкретные действия. А пока все, что может сделать собственник сетей, это лихорадочно затыкать появляющиеся дыры и чинить выходящее из строя оборудование, никак не занимаясь развитием и содержанием своих объектов.

В таких условиях новое ЧП становится лишь вопросом времени, и, сказать по правде, уже просто непонятно, что еще нужно пережить ермолинцам, чтобы чиновники наконец заняли максимально жесткую позицию и заставили «Калугаоблводоканал» выполнять ту работу, за которую горожане им исправно платят каждый месяц.

Степан ФЕДОРОВ

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