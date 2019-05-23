Прием хирурга в выходные дни оказался востребован балабановскими пациентами

Отсутствие приема в выходные дни - одна из главных претензий, которую балабановцы выдвигают в адрес поликлиники. Решить эту проблему хотя бы частично в конце апреля вызвалась хирург Екатерина БЕРЕЗОВА, которая на добровольной основе взялась проводить по субботам осмотр пациентов.

На сегодняшний день уже прошло две таких консультации, а за помощью к молодому врачу обратилось более пятидесяти горожан. Впрочем, Екатерина уверена, что это лишь начало и полна решимости продолжать начатое ей дело.

Вопрос о доступности здравоохранения на сегодняшний день является одним из самых острых не только в районе, но и во всей стране. Можно сколько угодно ругать врачей и чиновников за бездействие, но нельзя не согласиться с тем, что кризис, который переживает эта сфера, просто невозможно решить за пару дней.

И пока ответственные лица ломают голову над тем, как сократить очереди и найти необходимые кадры, боровчанам остается уповать на помощь таких специалистов, как хирург балабановской поликлиники Екатерина БЕРЕЗОВА, которая ради любви к своей профессии готова без отдыха трудиться на благо пациентов.

Первый рабочий «выходной» день специалист провела 27-го апреля, и для многих людей это оказалось настоящим спасением.

- Пока у меня прошло два приема, в течение которых за консультацией обратилось 28 и 24 человека, соответственно. В большинстве своем люди приходят за хирургической консультацией, но бывают пациенты и с острыми проблемами. Очень удивило, что за помощью обращается много многодетных родителей - в будние дни они заняты на работе, да и больничный им брать просто некогда, поэтому прием в субботу для них самый оптимальный вариант. В частной клинике этот осмотр встал бы в круглую сумму, а у нас это совершенно бесплатно. Я рада, что могу помогать людям, и очень приятно, что наши горожане всегда вежливы. В нашей работе очень важно видеть отдачу, тогда и сил прибавляется сразу, - рассказывает Екатерина.

К слову, в социальных сетях некоторые балабановцы недоумевали, когда пришли в поликлинику 2-го мая, а нужный кабинет оказался закрыт. Дело в том, что решение о работе учреждения принимает руководство больницы, и ради одного специалиста менять график никто бы не стал. Зато Березовой удалось заранее договориться о приеме в другой праздничный день, и 11-го числа консультации прошли по графику.

Как отметила хирург, больше всего горожан удивляет, что она работает на абсолютно бесплатной основе, не получая сверхурочных и не принимая никакой платы от пациентов.

- Был один мужчина, которому нужна была перевязка. Он сам не местный и при себе не имел ни полиса, ни карты. Конечно, в обычные дни это могло бы стать проблемой, но я сюда прихожу, чтобы помогать людям, поэтому сделала все, что необходимо, а он весь прием как будто сидел и ждал, когда я начну с него деньги требовать. Просто не верят люди, что кто-то будет для них что-то делать просто так, а ведь помогать друг другу - это очень важно, - отметила Березова.

Так что если вам вдруг понадобится помощь хирурга или вы не готовы провести час в очереди, чтобы задать беспокоящий вас вопрос, то субботний прием может стать для вас настоящим спасением. Екатерина ведет прием каждую неделю, в 303-м кабинете с 10 до 14 часов.

Семен ФРОЛОВ

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